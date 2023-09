Nuovo allenamento congiunto per la Roma Volley Club: oggi la sfida con Perugia

Oggi alle ore 16:45 le Wolves capitoline svolgeranno un primo test stagionale con le Black Angels perugine. Le giallorosse si presenteranno a ranghi ridotti sul campo del Palazzetto dello Sport Saverio Coscia di Grottaferrata per le assenze delle atlete ancora impegnate con le squadre nazionali e di altre messe a riposo precauzionale. La formazione perugina, pur militando quest'anno in serie A2, può vantare un roster di grande qualità. L'allenamento sarà a porte aperte e l'ingresso libero per chi volesse vedere i primi scambi di gioco delle Wolves in questa fase preparatoria alla prossima stagione.

Tra le avversarie, a presentare la sfida è stata la schiacciatrice Giulia Viscioni, apparsa subito a suo agio nel match con la Consolini in cui ha messo a terra 15 punti: “Sarà una partita molto interessante per vedere a che punto siamo del lavoro. Il livello sicuramente si alzerà con Roma e la cosa ci stimola molto, abbiamo voglia di confrontarci con un roster come il loro. Vogliamo confermare le buone impressioni del primo match. Anche chi ci ha visto da fuori ci ha detto che diamo l’idea di una squadra già coesa e con idee di gioco precise. Questo non può che farci piacere, anche se sappiamo bene che c’è ancora molto da lavorare”.