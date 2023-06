Nuova conferma per la Roma Volley Club: Erblira Bici sarà giallorossa anche in A1

È la quarta conferma ufficiale: Erblira Bici, opposto, 185 cm, 27 anni, nata a Gramsh (Albania), vestirà anche nella prossima stagione di serie A1 la maglia della Roma Volley Club. È stata il capocannoniere della squadra nella passata stagione, MVP della finale di Coppa Italia, ha chiuso l’anno con un ottimo rendimento in attacco, a muro e in battuta. Nel suo palmares ci sono 4 campionati albanesi e 5 coppe di Albania , 1 Coppa Italia di A1 e 1 di A2 (con Roma), 1 Champions League e 1 Campionato di A2 (ancora con Roma). È un elemento fondamentale anche per la nazionale albanese di cui fa parte in pianta stabile dal 2014. Nella sua carriera, Era, ha già giocato in serie A1 a Novara 2018/19, Busto Arsizio 2019/20 e Cuneo 2020/21.

"Sono molto felice di poter proseguire con la Roma Volley Club un progetto iniziato la scorsa stagione con degli ottimi risultati. Sono orgogliosa di continuare dopo gli obiettivi raggiunti da un gruppo splendido. A parte il fascino che Roma ha di per sé come città, sono molto contenta di poter tornare in un posto dove ho trovato brave persone, serie e di valore. Colgo l’opportunità per ringraziare la società e tutto lo staff per aver creduto in me, non solo nella scorsa stagione, ma anche in questa nuova nella massima serie. Sono consapevole delle sfide che comporta partecipare in un campionato di altissimo livello contro avversarie di grandissima qualità, però sono convinta che Roma meriti di stare in questa categoria. Adesso bisogna lavorare tanto, tutti insieme, giocatrici, staff, società, sponsor, istituzioni e tifosi, per mantenerla."