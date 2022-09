Nuova amichevole casalinga per lo United Pomezia: al PalaCupola arriva la 3M Perugia

Dopo l’antipasto, arriva un “primo” gustoso. Si avvicina il momento del secondo allenamento congiunto casalingo per lo United Pomezia che ha affrontato nei giorni scorsi il Volley Santa Lucia. Sabato 1° ottobre 2022 (ore 16:00), il PalaCupola di Via Varrone ospiterà una formazione che le rossoblu conoscono molto bene, la 3M Perugia. Si tratta di un avversario di categoria superiore, visto che milita in Serie A2 dopo la promozione di pochi mesi fa, ma Pomezia lo ha affrontato due volte proprio nel campionato 2021-2022 di B1.

Giusto un anno fa (ottobre 2021), lo United perse in casa 0-3, un risultato fin troppo severo contro una corazzata messa comunque in difficoltà dalle ragazze allenate allora da Alessandro Nulli Moroni. Nella partita di ritorno in Umbria, lo scorso aprile, il punteggio fu lo stesso, nonostante il grande cuore messo dalle rossoblu: in particolare, il terzo set terminò 31-29 per Perugia, una vera e propria beffa dopo un lungo inseguimento.

Le ragazze di coach Lacasella potranno ora testare nuovamente la loro condizione fisica a 11 giorni dall’esordio in B1 del prossimo 8 ottobre. Il debutto (sempre al PalaCupola contro il Caffè Trinca Palermo) è praticamente dietro l’angolo e lo United Pomezia non vuole certo farsi trovare impreparato.