I numeri premiano già la Roma Volley Club: il confronto con l’ultima (e unica) esperienza in A1

Sono passati appena due anni, eppure sembrano molti di più. Il confronto tra l’Acqua & Sapone Roma 2021-2022 e la Roma Volley Club 2023-2024 è impressionante in positivo per quel che riguarda la formazione allenata oggi da coach Cuccarini. L’ultima e unica esperienza in A1 delle giallorosse risale proprio a 24 mesi fa e il campionato attualmente in corso le sta vedendo nuovamente protagoniste nella massima serie, da neopromosse. I tifosi capitolini sanno bene come terminò quel campionato così vicino, eppure così lontano nel tempo: la Roma retrocesse in A2 al termine di una stagione tribolata, fortunatamente i numeri del 2023-2024 stanno finora rassicurando.

Dopo 11 gare disputate, infatti, le Wolves hanno conquistato 6 vittorie a fronte di 5 sconfitte per un totale di 16 punti. In tutta la stagione 2021-2022, invece, i punti totali furono 19, dunque appena tre in più di quelli attuali. Le prime 11 giornate dell’ultima esperienza in A1, inoltre, erano state caratterizzate da 3 vittorie e 8 ko (8 punti, la metà esatta di quelli della squadra di Cuccarini). Il bottino doppio resisterà anche al giro di boa: Roma deve ancora affrontare Scandicci e Novara, ma anche se rimanesse ferma a quota 16, il bilancio rimarrebbe soddisfacente perché l’Acqua & Sapone perse le ultime due partite del girone d’andata.

Non è rimasta alcuna superstite di quella sfortunata stagioen culminata con la discesa in A2: a guidare quel gruppo fu prima Stefano Saja che poi lasciò la panchina in favore di Andrea Manfrici, ma chi erano le giocatrici che non riuscirono purtroppo ad evitare la retrocessione? A capitanare le giallorosse c’era la tedesca Lena Strigot che oggi milita sempre in A1 ma a Cuneo (affrontata e sconfitta di recente dalla Roma Volley Club), mentre il punto di riferimento in attacco era la bielorussa Hanna Klimec che concluse il campionato con quasi 400 punti complessivi.

Nel roster erano presenti, tra l’altro, due giocatrici che oggi sono piuttosto affermate in Serie A2. Si sta parlando di Alice Pamio, capitano della Millenium Brescia, e di Clara Decortes che sta dominando la classifica delle migliori realizzatrici della categoria. È però un capitolo chiuso e oggi bisogna concentrarsi su una nuova guida tecnica e nuove pallavoliste. Le premesse sono davvero buone e la speranza è che i tifosi capitolini possano riadattare un famoso modo di dire: la seconda volta (in A1) non si scorda mai.