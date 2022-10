Niente da fare per Anguillara, Lazio Pallavolo s'impone 3-0

Nuovo stop per la serie B anguillarina contro la Lazio Pallavolo. Il risultato è un 3 a 0 secco in favore degli ospiti.

Nel corso della partita i blues non sono riusciti a mostrare il loro vero livello, anche a causa della compattezza della formazione biancoceleste più determinata e solida in ogni fondamentale. Parziali duri, soprattutto quello del terzo set, in cui i ragazzi di casa hanno perso lucidità e grinta e c’è poco spazio per la fantasia.

Con questo ko le sconfitte consecutive sono tre, Anguillara dovrà uscire subito dal tunnel in cui è entrata con l’inizio di questo campionato e proverà a farlo già a partire dal prossimo match, quello che potrebbe essere considerato “del riscatto” nel caso in cui le cose andassero bene, anche se Marino Pallavolo dirà certamente la sua.

Coach Casella e i suoi ragazzi dovranno tornare in campo con la voglia di lottare come leoni, fronteggiando a viso aperto ogni avversario. Incassare il colpo e reagire dovrà essere il mantra di questa settimana.

Onore, comunque, al Palafagiani che con i suoi tifosi ha fatto sentire tutto il suo calore ai ragazzi.

ANGUILLARA – LAZIO PALLAVOLO 0-3

Parziali: 14-25, 21-25, 12-25