Ner Appio Roma si prende lo scontro salvezza con Marino: 3-0

Vittoria casalinga importante per l'Appio Roma che conquista 3 punti pesanti con Marino, sale a quota 12 e si allontana un po' dalla zona rossa.

Soddisfatto al termine anche il libero Giovanni Ippolito: "Era una partita ostica da affrontare a causa della posizione in classifica delicata di entrambe le squadra, ma siamo riusciti ad affrontare la gara con la giusta convinzione imponendo subito il nostro ritmo. Qualche sbavatura nel secondo set poteva costarci cara ma nei momenti decisivi siamo riusciti a trovare le giuste soluzioni. Ora ci godiamo le vacanze ma ritorneremo presto in palestra per affrontare una partita difficile come quella di Genzano"





I parziali: 25-17, 25-21, 25-16 Il tabellino NER APPIO - MARINO PALLAVOLO 3-0

Ner Appio: Francesco Sica, Davide Balducci, Nicolò Rossi, Federico Farina, Gianluca Cervini, Giuseppe Tomei, Fabrizio Ricci, Matteo Palombi, Stefano Priori (k), Francesco Danese, Fabio Noccioli, Luca Caruso, Gianluca Grippo, Giovanni Ippolito (L). Primo allenatore Lorenzo Pistilli. Secondo allenatore Giampiero Scatigna. Scoutman Camilla Ricottini