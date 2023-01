Ner Appio lotta ma non basta, vince Colli Albani Genzano

La prima partita dell'anno non ha portato punti in casa N.E.R. Appio, la formazione di Genzano si è infatti imposta con un netto 3-0. In realtà i primi due set sono stati piuttosto combattuti, come dimostra il punteggio, sono nel terzo parziale la formazione ospite si è lasciata trascinare dallo strapotere dei padroni di casa. Nonostante tutto il morale resta alto, come riporta anche lo schiacciatore Francesco Danese: "Sapevamo che sarebbe stata dura conoscendo il livello dell'avversario ma allo stesso tempo non vedevamo l'ora di affrontare questa difficile prova. L'amarezza della sconfitta c'è, soprattutto ripensando ai primi due set in cui siamo stati punto a punto fino alla fase finale quando alcune disattenzioni ci sono costate la reale possibilità di portarci in vantaggio. Pensiamo, però, di aver espresso un buon gioco e crediamo che, mantenendo questo livello, possiamo prenderci grandi soddisfazioni nel resto del campionato".

Prossimo impegno sabato 14 gennaio alle ore 20 quando al Palaloreti arriverà il volley Anguillara