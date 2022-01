La Nazionale Under 17 conquista il Wevza, Casal De' Pazzi si coccola le sue campionesse

A Herentals (Belgio) laha conquistato la vittoria del Torneo(Western European Volleyball Zonal Association) e la conseguente qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma dal 9 al 17 luglio 2022 a Olomouc e Prostejov, in Repubblica Ceca. Un percorso netto quello della squadra di coach Fanni che hanno conquistato cinque vittorie in altrettante gare, battendo persino le padrone di casa.

Tra le migliori atlete della Nazionale, ce ne sono tre del Volleyrò Casal De’ Pazzi che vale la pena menzionare. Safa Alloui, Aurora Del Freo ed Erika Esposito hanno ricevuto i complimenti da parte della società romana. Si è trattato, inoltre, di una soddisfazione doppia in quanto Allaoui ed Esposito hanno vinto anche i premi come miglior palleggiatrice e miglior attaccante della manifestazione. Un orgoglio per Casal De’ Pazzi e uno stimolo in più per i prossimi match della Serie B1.