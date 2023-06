Nazionale femminile Under 17 al lavoro: buona rappresentanza del Volleyrò Casal De’ Pazzi

La preparazione della Nazionale Under 17 in vista del Campionato Europeo Under 17 femminile, che si svolgerà dall'11 al 22 luglio a Vrnjacka Banja in Serbia e Bekescsaba in Ungheria, proseguirà con un collegiale in programma fino al 5 luglio a Telese Terme (BN). Nel corso di questa nuova sessione di lavoro le azzurrine parteciperanno ad allenamenti congiunti insieme alla Nazionale Under 17 femminile della Germania. Si tratterà quindi di una nuova importante occasione per provare soluzioni di gioco e valutare ulteriormente i progressi della squadra. Nel corso del raduno che si è tenuto nei giorni scorsi a Bassano del Grappa (VI) le azzurrine hanno già affrontato dei test match con le pari età della Polonia durante dei quali i tecnici dello staff azzurro hanno fatto ruotare in capo tutte le atlete a disposizione.

Le azzurrine hanno vinto la prima amichevole 3-1 (25-20, 25-14, 21-15, 25-16) e si sono aggiudicate anche il set supplementare (15-9). Nel secondo test match ancora un successo per l’Italia anche si è imposta per 3-2 (18-25, 28-30, 25-22, 25-17, 15-10). Nel gruppo c’è una buona rappresentanza di giocatrici del Volleyrò Casal De’ Pazzi, vale a dire le promettenti Carola Bonafede e Arianna Bovolenta, a testimonianza del fatto che il club romano fornisce sempre ottimi elementi alle varie Nazionali. Lo staff sarà composto da Pasquale D’Aniello, Oscar Maghella, Giovanni Galesso (allenatori), Virginia Braghieri (fisioterapista), Marco Attanasio (medico), Alberto Salmaso (scoutman), Nadia Centoni (preparatore atletico) e Giulia Pisani (team manager).