Il “Muro di Berlino” si sposta a Roma: Marie Schölzel nuovo acquisto giallorosso

Parlerà anche un po’ tedesco la Roma Volley Club 2024-2025. La società giallorossa ha annunciato in questi minuti l’acquisto della centrale Marie Schölzel, un importante tassello a disposizione di coach Cuccarini per il secondo campionato di A1 consecutivo nella storia delle Wolves. Nata a Berlino, classe 1997, la giocatrice teutonica ha disputato la sua ultima stagione nel Radomka, formazione che milita nella massima serie della Polonia pallavolistica.

Si tratta, inoltre, di un volto già noto al campionato italiano, visto che la neo-capitolina è stata nel roster di Bergamo in occasione della stagione 2021-2022. Tra l’altro, dettaglio non certo insignificante, si sta parlando di una delle alte che faranno parte della Nazionale Tedesca in occasione della prossima Nations League: dal 2013 gioca in pianta stabile nella selezione giallo-rosso-nera, prima nelle formazioni giovanili, poi in quelle seniores a partire dal 2015. In carriera ha finora conquistato tre edizioni della Bundesliga (2016-2017, 2017-2018 e 2022-2023), una Coppa di Germania (2020) e tre Supercoppe di Germania (2017, 2018 e 2020).

È un’ottima giocatrice a muro grazie ai suoi 190 centimetri, senza dimenticare l’ottima efficacia in attacco. La ds Barbara Rossi ne ha così parlato: “Marie è una giocatrice completa, di attacco e a muro, ci darà la possibilità di strutturare con diverse opzioni il nostro sistema di gioco. Anche lei è un’atleta con esperienze importanti, nei club e con la Nazionale tedesca, spero che nel campionato italiano e con i colori di Roma si sviluppi ulteriormente il suo grande potenziale”.