Morte di Julia Ituma, il ricordo del Volleyrò Casal de’ Pazzi: “Un privilegio averla avuta con noi”

Una carriera promettente, stroncata sul più bello. Julia Ituma ha perso la vita all’alba mentre si trovava a Istanbul con la sua squadra, l’Igor Gorgonzola Novara, per disputare la Champions League. Al momento gli inquirenti propendono per l’ipotesi del suicidio, ma nulla viene escluso. Il mondo della pallavolo ha voluto ricordare la giocatrice 18enne e tra le società che hanno pubblicato online uno dei ricordi più teneri c’è il Volleyrò Casal De’ Pazzi.

Sui profili social si possono leggere queste parole: “Vorremmo scrivere anche stavolta di vittorie e sconfitte, di schiacciate e di fantastici colpi; vorremmo presentare il prossimo turno di campionato, con le sue difficoltà e insidie; vorremmo parlare di sport e di pallavolo e invece siamo purtroppo costretti a dire addio a una giovane ragazza e campionessa che ci ha lasciati troppo, troppo prematuramente. È una notizia che questa mattina non avremmo mai voluto sentire. Julia Ituma ha fatto parte della famiglia Volleyrò e ha disputato con noi due finali nazionali. Nella sua esperienza romana la ricordiamo come un’atleta seria, professionale, orgogliosa di indossare la maglia del Volleyrò e desiderosa di fare il massimo per arrivare alla vittoria”.

Il comunicato prosegue: “Non ci sono parole per descrivere ciò che proviamo. Non ci resta che conservare un bellissimo ricordo di lei e la sensazione che averla vista volare sopra la rete con la nostra maglia sia stato un immenso privilegio. È con profonda tristezza che rivolgiamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari”.