Mondiali Under 18: sugli scudi Ituma e Viscioni, orgoglio di Volleyrò Casal De’ Pazzi

Nel Campionatofemminile, in corso di svolgimento a Durango (Messico), le azzurrine di Marco Mencarelli hanno esordito battendo(22-25, 25-12, 25-10, 25-16) l’Egitto. La nazionale tricolore, inserita nella pool B, ha sofferto in avvio di match e le egiziane si sono imposte (22-25) nel primo set. Superata l’emozione dell’esordio, le ragazze hanno poi dominato la seconda frazione (25-12) e anche la terza (impressionante 25-10).

Nell’ultimo set le avversarie hanno tentato di opporre più resistenza, ma l’Italia ha comandato saldamente il gioco (25-16). Il prossimo impegno sarà quello contro la Turchia, avversaria ben più difficile e tra le favorite in questo Mondiale giovanile. Nel corso del debutto in terra messicana, la miglior realizzatrice è stata Julia Ituma con 22 punti, giocatrice che non ha potuto che inorgoglire il proprio team di appartenenza, Volleyrò Casal De’ Pazzi. La seconda miglior performance è stata quella di un’altra atleta della formazione romana, vale a dire Giulia Viscioni, capace di mettere a referto ben 16 punti.

Spazio in campo anche per Manuela Ribechi, uno degli elementi di forza di Volleyrò che ha contribuito al successo finale con un punto. A chiudere la colonia della squadra capitolina ci hanno pensato Sara Bellia e Ilaria Batte che però non sono entrate in campo, ma potranno tornare utili e preziose nel corso dei prossimi incontri. Questo il tabellino dell’esordio ai Mondiali con i vari dettagli:

ITALIA - EGITTO 3-1 (22-25, 25-12, 25-10, 25-16)

ITALIA: Giuliani 11, Acciarri 17, Viscioni 16, Ituma 22, Modesti 4, Passaro 2, Barbero (L). Ribechi 1. N.e: Batte, Bellia, Esposito, Gannar. All. Mencarelli

EGITTO: Ibrahim 1, Elbehiry 15, Elnady 2, Mohamed 2, Eassa 8, Ahmed 4, Zaatar (L). Helmy, Yussef, Mohamed 4, Shahein. N.e: Othman. All. Naglaa