Mondiali Under-18, 5 atlete del Volleyrò Casal De’ Pazzi tra le 12 convocate

L’ennesima conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno.è ancora una volta un punto di riferimento per quel che riguarda la pallavolo giovanile e la scoperta di giovani talenti. L’ultimo esempio è arrivato dalle convocazioni della Nazionale italiana femminile Under-18 che parteciperà nei prossimi giorni ai Mondiali in programma in Messico. Il coach, il quale è anche allenatore di una formazione di B1 femminile, l’Akademia Sant’Anna di Messina, ha scelto le 12 ragazze che difenderanno i nostri colori dal 20 al 29 settembre prossimi e cinque di queste atlete fanno parte della società romana.

A rendere ancora più orgogliosa Volleyrò ci penseranno Ilaria Batte, Sara Bellia, Julia Ituma, Manuela Ribechi e Giulia Viscioni. Proprio la squadra di Casal De’ Pazzi ha voluto esprimere a tutte le azzurrine e all’intera delegazione la propria vicinanza con un grosso in bocca al lupo. Questo attestato di stima arriva a pochi giorni dal trionfo della Nazionale maggiore negli Europei disputati in Serbia. Il 3-1 inflitto alle padrone di casa è stato un’apoteosi incredibile ed è stato impossibile non ricordare quelle campionesse che hanno costruito la loro carriera anche con la maglia del Volleyrò.

Una di loro, Elena Pietrini, è tornata proprio a Roma per salutare una realtà a cui è rimasta sempre affezionata. La 21enne si è formata da queste parti come giocatrice e come giovane donna, prima di spiccare il volo verso una esaltante carriera a livello nazionale e internazionale, culminata con il trionfo di pochi giorni fa che ancora tutti abbiamo negli occhi. Anche Anna Danesi, Sofia D’Odorico e Sylvia Nwakalor hanno vestito questi gloriosi colori e il pensiero del Volleyrò, a poche ore dalla vittoria degli Europei, è andato a quelle giovani che ora sono diventate atlete con la A maiuscola. La speranza è le 5 azzurrine dell’Under-18 possano ripercorrere lo stesso percorso.