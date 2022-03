Il mese cruciale della Smi Roma parte da Sarroch

Si entra nell’ultimo mese della stagione regolare. Un mese importante, in cui non si potrà più sbagliare. La Smi Roma da prima della classe deve assolutamente tornare ad alti livelli e conquistare punti in tutti i campi e a tutte le latitudini della classifica. Ci saranno ancora cinque settimane cruciali, da vivere tutte d’un fiato, l’obiettivo è conquistare uno di quei due posti disponibili per andare ai playoff. La squadra sta decisamente meglio rispetto alle scorse settimane, è decisa ad alzare i giri del motore. Sabato alle ore 16 al PalaFonte (diretta streaming sul canale ufficiale della società) per la 22ma giornata arriverà la formazione sarda di Sarroch, che in classifica occupa il quinto posto con 31 punti (10 vittorie e 4 sconfitte).

La Smi Roma, che all’andata è uscita dal campo con la vittoria per 3-1, è al primo posto con 42 punti, frutto di 15 vittorie e 1 sconfitta. Il pensiero del tecnico Fabio Cristini: “Affrontiamo Sarroch per la seconda volta a distanza di venti giorni, questa situazione legata al calendario è molto particolare, è un’anomalia giocare in un tempo così ravvicinato contro la stessa squadra. I ragazzi sono concentrati e si sono allenati bene, mancano sei partite alla fine della stagione regolare e daremo il massimo, nessuna altra realtà ha voglia di lasciare punti per strada. Ci dovrà essere la massima concentrazione, voglio responsabilità”.