Marino Pallavolo, Vazzana e il trionfo dell’under 15 maschile alla Winter Cup

Marino (Rm) – Un’altra bellissima soddisfazione per il settore giovanile del Marino Pallavolo. La società del presidente Sante Marfoli ha applaudito la vittoria dell’Under 15 maschile nella 13esima edizione della “Winter Cup”, prestigiosa competizione internazionale che si è svolta dal 27 al 29 dicembre scorsi in quel di Modena. I ragazzi di coach Stefano Vazzana hanno sfoderato una prestazione perfetta e hanno conquistato il primo posto: “E pensare che nella fase a gironi abbiamo perso la gara d’esordio con Prato per 2-1 – racconta il tecnico – Poi abbiamo vinto in sequenza per 2-0 le sfide con Massa Carrara, Parma e la formazione lombarda della Yaka di Malnate, ma ci siamo piazzati al secondo posto per una questione di peggiore quoziente set rispetto a Prato. Ai quarti di finale abbiamo piegato 2-0 (doppio 25-15) la formazione di casa dell’Anderlini Modena, poi subito dopo abbiamo giocato la semifinale e sfoderato probabilmente la miglior partita della competizione contro la Colombo Genova, battuta 2-0 (25-18 e 25-20). Di fronte abbiamo avuto una squadra tecnicamente e fisicamente molto valida, ma siamo stati più ordinati e attenti in battuta e in attacco e l’abbiamo spuntata. La finalissima è stata giocata al PalaPanini, in quello che viene ribattezzato il “tempio della pallavolo italiana” e di fronte ci siamo trovati di nuovo Prato, ma stavolta ci siamo imposti noi per 2-1 (perdendo per 16-25 il primo set e poi vincendo 25-18 e 18-16 gli altri due) al termine di una partita molto combattuta. E’ stata un’impresa, considerando che mai nessuna squadra del Lazio ha vinto questo torneo: un grande orgoglio ed un’emozione forte. Vincere in quel palazzetto è stato bellissimo al termine di tre giorni intensissimi di pallavolo. Inoltre era presente alla finale il direttore tecnico delle squadre giovanili nazionali Julio Velasco che dopo la gara ci ha fatto i complimenti, promettendoci che passerà in palestra a Marino per vedere come lavoriamo”. Il traguardo, per quanto prestigioso, rappresenta “semplicemente” un viatico da cui ripartire per il Marino Pallavolo: “Questo gruppo ha raggiunto un livello tecnico e mentale molto alto, ma abbiamo ancora tante cose da aggiungere. Sicuramente ci sono la volontà e il desiderio di fare altre manifestazioni nazionali nel periodo di Pasqua, poi penseremo a giocare al meglio le fasi finali del campionato regionale nella speranza di poter fare anche le finali nazionali”. Alla società marinese sono giunte anche le congratulazioni dell’assessore allo Sport e vicesindaco Sabrina Minucci che ha sottolineato l’importanza di un traguardo che ha portato in alto il nome della città in una prestigiosa competizione internazionale.