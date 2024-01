Marino Pallavolo, l’under 15 maschile fa il bis alla “Winter Cup” e si qualifica al “Brugnara”

Marino (Rm) – L’Under 15 maschile del Marino Pallavolo ha fatto il bis. Il gruppo castellano, allenato da coach Stefano Vazzana, ha vinto di nuovo la prestigiosa “Anderlini Winter Cup” organizzata da Modena e disputata dal 27 al 29 dicembre scorsi. La kermesse, che aveva visto il trionfo dell’Under 15 marinese già nel 2022, ha visto la presenza di tante società, alcune di quelle migliori italiane e anche altre provenienti dall’estero. Grazie a questo successo l’Under 15 del Marino Pallavolo si è qualificata al “memorial Brugnara” che si terrà il 2 e 3 marzo a Trento, altro prestigioso torneo nazionale della categoria a cui accedono le società trionfatrici di vari tornei fatti durante la stagione. “E’ un grande orgoglio aver vinto di nuovo il torneo di Modena – dice Vazzana – Riuscire a trionfare in questo genere di manifestazioni non può che aumentare la consapevolezza dei nostri ragazzi in vista delle finali nazionali che si terranno a fine stagione. Il gruppo di quest’anno è molto diverso da quello della passata stagione: questo è molto più strutturato fisicamente e quindi abbiamo costruito un gioco diverso con questi ragazzi. Inoltre c’è stata a livello federale la novità dell’introduzione della possibilità del servizio in salto e questo sta cambiando alcuni parametri di gioco. Il nostro gruppo ha già dimostrato di essere molto forte in battuta e di non soffrire troppo in ricezione”. Vazzana parla del percorso che i suoi ragazzi hanno fatto nella “Winter Cup 2023”. “Abbiamo affrontato un primo girone con altre due squadre, affrontando Gonzaga Milano e San Marino che abbiamo battuto agevolmente per 2-0. Successivamente siamo stati inseriti in un altro girone da tre squadre con Verovolley Monza e Biella e anche in questo caso sono arrivati due successi per 2-0. Nei quarti di finale ci siamo trovati di fronte la squadra tedesca di Wurttemberg che annovera ragazzi fisicamente molto interessanti anche se con qualche carenza in ricezione. Pure in questo caso ci siamo imposti 2-0 e a quel punto si sono spalancate le porte della semifinale contro la Anderlini Modena padrona di casa e probabilmente favorita per il successo finale. Invece i ragazzi hanno interpretato al meglio la sfida imponendosi 2-0 con parziali importanti (25-14 e 25-19). La finale è stata giocata nella splendida cornice del PalaPanini (dove gioca la serie A, ndr) e abbiamo incrociato nuovamente la Verovolley Monza. All’inizio abbiamo pagato un po’ l’emozione dello “scenario prestigioso”, ma abbiamo chiuso il primo set sul 25-19 a nostro favore con cinque aces consecutivi nella parte finale del parziale, poi nel secondo siamo partiti benissimo e abbiamo chiuso sul 25-16”. Il Marino Pallavolo ha partecipato al torneo anche con le categorie Under 17 e Under 19 maschili che hanno avuto qualche importante defezione, ma hanno comunque ottenuto dei discreti 12esimi posti.