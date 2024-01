Marino Pallavolo, Toscano: “Girone d’andata positivo"

Marino (Rm) – Si è conclusa con una vittoria rotonda il girone d’andata della serie C maschile del Marino Pallavolo. I ragazzi di coach Alessandro Sbacco hanno battuto la Virtus Roma per 3-0 (25-20, 25-11 e 25-22) al termine di una gara ben condotta. “Rispetto alla precedente sfida con la Roma 7 le cose sono andate molto meglio, abbiamo messo in campo la giusta concentrazione e siamo riusciti a conquistare altri tre punti – dice il palleggiatore classe 1997 Davide Toscano – Nell’ultimo set c’è stata un po’ più di rotazione e la partita è stata più tirata, comunque loro si sono dimostrati una buona squadra giovanile che ovviamente pecca d’esperienza ma non merita la classifica attuale”. La serie C maschile del Marino Pallavolo ha concluso al terzo posto il girone d’andata, a otto lunghezze dalla coppia di testa composta da Appio Roma e Green Athlon e a +3 su Cerveteri e Latina che inseguono. “Abbiamo ottenuto 11 vittorie in 13 partite, perdendo solo con le prime della classe – rimarca Toscano – Il cammino finora è stato positivo anche perchè il livello medio del campionato si è alzato rispetto all’anno scorso. Riuscire ad agganciare le prime? Dipende soprattutto da loro, al momento è più logico pensare al terzo posto. Direi che alle nostre spalle le concorrenti più pericolose sono Cerveteri e Latina, anche perché con loro avremo gli scontri diretti fuori casa. Tra le attuali prime cinque della classe siamo il gruppo con l’età media più bassa e quindi non era così scontato questo rendimento, ma ci riteniamo assolutamente meritevoli di raggiungere i play off. D’altronde questo è un gruppo che si è consolidato nel tempo e quest’anno ringraziamo Marino Pallavolo per l’opportunità che ci ha dato di disputare il campionato di serie C”. Con la fine del girone d’andata si fermano per due settimane le attività ufficiali: “Non è il massimo, visto che abbiamo giocato solo un paio di partite dopo la sosta natalizia. Riprenderemo l’11 febbraio col match casalingo contro Santa Monica: all’andata vincemmo 3-2, ma loro fecero una partita pazzesca. Mi aspetto un’altra gara tirata, anche se ultimamente hanno avuto qualche problema e sono un po’ indietro in classifica” conclude Toscano.