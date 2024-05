Marino Pallavolo, successo per l’evento delle visite mediche oculistiche gratuite

Marino (Rm) – Il Marino Pallavolo “guarda” lontano, anche oltre il mero aspetto sportivo. La società castellana, giovedì scorso, ha ospitato il “Soleko Day”, l’evento organizzato dall’omonima azienda leader nella produzione di lenti a contatto, soluzioni e lenti intraoculari di alta qualità. Il camper della Soleko, azienda che è partner di Cisterna Volley (con cui il Marino Pallavolo ha ormai una consolidata e forte sinergia), ha fatto tappa davanti al palazzetto dello sport di Cava dei Selci con a bordo quattro medici che hanno effettuato visite mediche oculistiche gratuite a tappeto dalle 14,30 e fino alle 21. “Oltre cento nostri tesserati hanno usufruito di questo servizio – spiega Chiara Marfoli, responsabile delle relazioni esterne del Marino Pallavolo - A chi ne aveva bisogno, la Soleko ha donato lenti in omaggio. L’iniziativa è piaciuta tanto ai ragazzi e alle loro famiglie tanto che in 24 ore abbiamo esaurito il numero delle prenotazioni per le visite a nostra disposizione, anzi in qualche caso non si è potuto procedere a farla perché siamo andati ben oltre l’orario di chiusura concordato delle 19,30. Il camper, che ha già fatto tappa in diverse città d’Italia, è ripartito in tarda serata. L’augurio è che si possa ripetere un’iniziativa di questo tipo anche prossimamente”. Intanto è iniziato un week-end molto importante anche a livello sportivo per il Marino Pallavolo: dopo il 12esimo posto dell’Under 19 maschile di coach Francesco Ronsini nelle finali nazionali di categoria che si sono tenute nelle scorse settimane a San Giustino (paese umbro della provincia di Perugia), oggi a Schio (in provincia di Vicenza) c’è l’esordio dell’Under 15 maschile guidata da coach Stefano Vazzana nella kermesse tricolore. Infine sabato la serie C maschile del club marinese allenata da coach Alessandro Sbacco giocherà la decisiva gara 3 dei play off sul campo del Sempione Volley Young Roma 7: serve una grande partita per riuscire a superare il turno.