Marino Pallavolo, Vazzana e le ambizioni dell’Under 15 maschile: “Puntiamo alle finali nazionali”

Marino (Rm) – E’ uno dei “magnifici quattro” che compongono il cuore dello staff tecnico della Pallavolo Marino. Stefano Vazzana è una presenza costante tra gli allenatori del club caro al presidente Sante Marfoli: “Questa è la mia settima stagione qui. Pur vivendo a Roma, ormai, sono marinese acquisito – sorride il coach – Mi trovo molto bene in questo ambiente, altrimenti non sarei rimasto così tanto tempo”.

Vazzana fa parte di uno staff che è molto coeso: “C’è una grossa unità di vedute con gli altri componenti. Il confronto tra noi è continuo, siamo molto uniti in campo e fuori”. Finora si è sempre dedicato al settore maschile: “Per il momento sono concentrato sui ragazzi, cerco di trasmettere loro quello che ho imparato dai miei allenatori nel corso della carriera da giocatore”.

In questa stagione Vazzana sarà alla guida dell’Under 15 e dell’Under 19 territoriali. “I più piccoli partiranno da una fase promozionale, poi le prime di ogni girone si giocheranno il torneo di Eccellenza e successivamente rappresenteranno il Lazio alle finali nazionali. Noi partiamo con il chiaro obiettivo di provare ad arrivare fino in fondo perché siamo convinti di avere ragazzi molto validi.

Questo gruppo è stato costruito negli anni con un profondo lavoro in palestra, molti classe 2008 sono stati campioni regionali Under 13 sia nel 3x3 e 6x6, ma abbiamo anche alcuni elementi classe 2007 che sono molto validi. Insomma, siamo convinti che questi ragazzi ci regaleranno grandi soddisfazioni”.

Discorso diverso per l’Under 19: “Molti di loro hanno iniziato da poco a giocare a pallavolo e quindi sono atleti in formazione. Devono fare una stagione di crescita, senza pressioni di risultato. Poi, se qualcuno di loro dovesse dimostrarsi particolarmente pronto, c’è sempre la possibilità di aggregarsi al gruppo Under 19 Eccellenza”.

All’inizio dei campionati manca ancora qualche settimana: “Dovrebbero cominciare ai primi di novembre, al momento non abbiamo fatto amichevoli. Dovremmo fare un test sabato prossimo con l’Under 15, vedremo quali saranno i riscontri”.