Marino Pallavolo, Iodice: “Il quarto con Dream Team? Discorso aperto”

Marino (Rm) – A dispetto delle rigide temperature di questi giorni, è già iniziata la “fase calda” di stagione per l’Under 18 femminile Elite del Marino Pallavolo. Dopo aver ottenuto il secondo posto nel girone di prima fase, le ragazze di coach Marco Di Lucca hanno ceduto al tie break (25-19, 25-22, 23-25, 11-25 e 11-15) nella gara d’andata dei quarti del tabellone finale giocata lunedì sul campo del Dream Team. “E’ stata una partita dai due volti – dice il palleggiatore classe 2005 Giorgia Iodice - Nei primi due ci siamo espresse molto bene, mettendo in mostra una mentalità ottima senza mai abbassare la guardia e portandoci sul 2-0. Nel terzo abbiamo continuato a giocare una buona pallavolo, ma alcuni errori in battuta ci hanno penalizzato e le avversarie sono rientrate in parte. Nel quarto ci siamo completamente perse e così si è arrivati al tie break dove siamo andate subito sotto, ma poi abbiamo dimostrato voglia di giocarsela e combattere fino alla fine pur cedendo per 11-15”. Martedì prossimo si giocherà il ritorno a Marino: “Come finirà? Siamo prudenti anche per una forma di scaramanzia, ma se giochiamo come nei primi due set della gara d’andata la percentuale di passaggio del turno si alza parecchio”. La Iodice traccia un bilancio positivo del percorso fatto fino a questo punto dall’Under 18 marinese: “E’ il nostro primo anno in un campionato Elite che è sicuramente molto impegnativo e testante. Ci troviamo di fronte avversarie di spessore, ma questo non vuol dire che non ci siano ambizioni da parte nostra. Il nostro è un gruppo fantastico, molto coeso e quindi vogliamo giocarci le nostre carte fino all’ultimo pallone utile”. La Iodice conclude parlando della sua esperienza all’interno del club castellano: “E’ la mia terza stagione nel Marino Pallavolo e mi trovo sicuramente bene in questo ambiente e con le attuali compagne. Inoltre c’è un bel rapporto anche con coach Di Lucca che ci può aiutare tanto a crescere”.