Marino Pallavolo, inizio show del settore giovanile maschile

Marino (Rm) – Il Marino Pallavolo è pronto a vivere un’altra grande stagione con le sue giovanili. Se il buongiorno si vede dal mattino, i gruppi maschili dell’Under 19 Eccellenza, Under 17 Eccellenza e Under 15 territoriale fanno davvero ben sperare. Ieri sera c’è stato l’esordio in campionato per le due selezioni maggiori: curiosamente l’Under 19 di coach Francesco Ronsini ha ricominciato da quella Roma 7 che era stato l’avversario battuto nella finale regionale della passata stagione. Una partita complicata che i marinesi hanno affrontato con brillantezza e determinazione, mostrando già una buona condizione generale e imponendosi per 3-0. Dopo il dominio del primo set (25-12), è arrivato un secondo parziale più equilibrato (25-21) e un terzo chiuso più agevolmente (25-18). Stesso risultato nella sfida dell’Under 17 di coach Stefano Vazzana che si è giocata immediatamente prima. In questo caso i castellani, che in questa categoria si fermarono alla semifinale regionale nella passata stagione, hanno dominato dall’inizio alla fine, come testimoniano i netti parziali (25-17, 25-9 e 25-14). Domenica scorsa, invece, era stata la volta dell’Under 15 territoriale (sempre guidata da Stefano Vazzana) che si era imposta con un convincente 3-0 sul campo dell’Albano-albalonga. Anche in questo caso la vittoria dei marinesi, che come l’Under 19 l’anno scorso era riuscita ad approdare alle finali nazionali di categoria, non è mai stata in discussione (15-25, 8-25 e 15-25). “L’avvio di campionato dei nostri tre gruppi giovanili maschile conferma che abbiamo allestito tre squadre estremamente competitive – dice il presidente Sante Marfoli - Tutte puntano a raggiungere la finale regionale e magari provare a fare strada nel nazionale. L’Under 17 è quella che ha cambiato di più rispetto alla scorsa stagione, ma al di là di questo siamo fiduciosi di poterci togliere delle belle soddisfazioni con tutte le nostre squadre”.