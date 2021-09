Marino Pallavolo, il direttore tecnico Ronsini: “Può essere un anno ricco di soddisfazioni”

Marino (Rm) – La Marino Pallavolo si prepara a una stagione da protagonista. Ne è convinto il direttore tecnico Francesco Ronsini, che allenerà anche la prima squadra neopromossa in serie B e l’Under 19 Eccellenza maschili. “Abbiamo tanti gruppi molto competitivi ai nastri di partenza dei vari campionati. Nel settore maschile siamo campioni regionali in carica 3x3 nell’Under 12 che la prossima settimana partirà per le finali nazionali in Umbria, ma anche l’Under 13 ha ottenuto un doppio titolo regionale sia nel 3x3 che nel 6x6. Inoltre avremo pure un’Under 15 territoriale che può fare molto bene e poi i gruppi maggiori dell’Under 17 Eccellenza e dell’Under 19 Eccellenza: con quest’ultimo gruppo cercheremo di fare il miglior percorso possibile nel Lazio e magari guadagnare l’accesso alle finali nazionali. Inoltre molti di questi ragazzi, che sono cresciuti nel nostro settore giovanile, saranno in pianta stabile nella serie B nazionale, campionato in cui siamo ritornati quest’anno dopo la vittoria dei play off di serie C nella passata stagione. Per i grandi l’obiettivo è quello della salvezza e di consolidarsi nella nuova categoria, cercando di strappare punti in ogni partita. Siamo stati inseriti nel girone con altre tre squadre laziali e poi con compagini campane e abruzzesi: sarà dura, ma siamo pronti a combattere”. Ma la Marino Pallavolo ha anche un settore femminile di ottimo livello: “In questo caso la prima squadra militerà in serie D e la filosofia è la medesima dei ragazzi: giocheremo questo campionato con diverse ragazze provenienti dal nostro settore giovanile e siamo fiduciosi di poter essere protagonisti. Poi avremo un’Under 18, un’Under 16, un’Under 14 e un’Under 13 che hanno squadre molto valide e possono dire la loro in tutte le categorie. Infine c’è un settore di base molto corposo sia al maschile che al femminile”. Tutta l’attività tecnica verrà portata avanti da quattro allenatori: “Oltre al sottoscritto, nello staff ci saranno Marco Di Lucca, Stefano Vazzana e Giulia Del Monte: quattro tecnici che lavorano in totale simbiosi e in piena collaborazione”.