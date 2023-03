Marino Pallavolo al fotofinish, Anguillara si spegne sul più bello: 3-2

Una partita non adatta ai deboli di cuore, che questa settimana, può essere raccontata solo a parole.

È successo di tutto al Palafagiani, ma alla fine non c'è il lieto fine per i blues nonostante ci abbiano provato fino in fondo. Marino vince 3 a 2, con un parziali incredibile al tie-break, 21-19, che dimostra quanto sia stata una partita infinita.

Gli errori e la confusione condizionano un match che Anguillara puntava a vincere per mettere una serie ipoteca sull'obiettivo stagionale, la salvezza.

"Abbiamo giocato a sprazzi - dice coach Casella - ci siamo spenti proprio quando dovevamo ribaltare l'inerzia della partita. Poi abbiamo sciupato il tie-break per i soliti problemi comportamentali, un tie-break in cui siamo andati anche a match point, poi un rosso al nostro Perez e, da lì, il tracollo. Insomma, sabato è mancata la nostra forza: la coesione, non siamo riusciti ad aiutarci in un momento di difficoltà. Un aiuto che deve arrivare da tutti e 14 i componenti della rosa, "titolari" e non, per essere brutali".

È tempo di ricostruire gli equilibri per questi ragazzi, forse giunti all'ostacolo più difficile della stagione, sabato c'è l'Armundia Virtus Roma.

IL TABELLINO

VOLLEY ANGUILLARA - MARINO PALLAVOLO 2-3

I parziali: 21-25, 25-21, 22-25, 25-16, 19-21