Marino Pallavolo, Di Lucca e il settore giovanile femminile: “Gruppi crescono bene”

Marino (Rm) – Non solo un settore maschile tra i primi in Italia. Il Marino Pallavolo punta forte anche sul settore femminile e sui tanti gruppi giovanili che lo compongono. A parlarne è Marco Di Lucca, allenatore della prima squadra che milita in serie D e della quasi totalità dei gruppi giovanili: “Siamo contenti di come si stanno comportando le varie squadre. Nell’Under 18 abbiamo due compagini: una sta disputando il torneo federale Elite ed è uscita ai quarti al cospetto del Dream Team poi laureatosi campione provinciale, mentre ora è impegnata nel girone che assegnerà le posizioni dal quinto al nono posto. Inoltre metà di questo gruppo è costantemente impegnato anche in serie D, fungendo da serbatoio per la prima squadra che è l’obiettivo primario del settore giovanile. L’altro gruppo è impegnato nel campionato organizzato dall’ente promozione Acli, ha vinto il girone di prima fase e ora affronterà il girone di Eccellenza. A scendere abbiamo due gruppi Under 16: anche in questo caso quello che sta facendo il campionato federale territoriale sta facendo un bel percorso e ha già la sicurezza dell’accesso al tabellone finale che era l’obiettivo principale, mentre quello Acli è ancora nella prima fase di stagione. L’Under 14 territoriale Fipav è un gruppo con tante “new entry”: una squadra in crescita che è ancora in corsa per la qualificazione al tabellone finale”. La chiusura di Di Lucca è sui gruppi più “verdi”: “Nell’Under 13 abbiamo una squadra che fa con me il campionato Fipav territoriale e anche in questo caso siamo già sicuri di disputare il tabellone finale con un gruppo totalmente nuovo che sta crescendo sia a livello individuale che di squadra. Poi c’è un gruppo che fa l’Acli ed è seguito da coach Francesco Ronsini che sta guidando anche l’Under 12 Fipav e anche l’Under 11”.