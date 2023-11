Marino Pallavolo, Di Lucca e il settore rosa: “Serie C? Ottimo avvio"

Marino (Rm) – Il settore femminile del Marino Pallavolo ha cominciato la stagione col piede giusto. La “punta dell’iceberg” è la serie C che, da neopromossa, ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta (a Cerveteri) nelle prime cinque giornate di campionato. “Sabato scorso abbiamo vinto in casa con la Pro Volley per 3-0: è stata un’ottima gara da parte nostra, abbiamo fatto benissimo le cose che ci eravamo ripromessi di fare – dice coach Marco Di Lucca - L’inizio di stagione? Onestamente sono sorpreso, mi aspettavo più alti e bassi. Stiamo tenendo uno standard di rendimento fisico e tecnico molto elevato. Nella seconda parte del calendario avremo le sfide con le corazzate del girone, anche se qualche avversario valido lo abbiamo già incrociato. Voliamo bassi a differenza dell’anno scorso in cui eravamo partiti con un chiaro obiettivo in testa, ora pensiamo una partita alla volta”. Nel prossimo turno le ragazze di Di Lucca affronteranno la trasferta romana con il Prometeo: “Una formazione neopromossa come la nostra che però annovera giocatrici che militano da anni in serie C. Inoltre si sono molto rinforzate rispetto allo scorso anno e quindi ci aspetta una partita tosta”. Di Lucca è anche il responsabile tecnico di tante formazioni giovanili del Marino Pallavolo: “Domenica 19 novembre inizierà il campionato di Seconda divisione che disputeremo con un mix di ragazze dell’Under 18 e dell’Under 16, mentre i campionati giovanili inizieranno immediatamente dopo. Abbiamo deciso di fare un gruppo Under 20 per dare seguito al lavoro fatto dalle ragazze del 2005 nella “vecchia” Under 18 e qualcuna di loro è anche aggregata alla prima squadra. Poi abbiamo una “nuova” Under 18 che può fare bene e ben tre gruppi sia per la categoria Under 16 che per l’Under 14. Infine ci sono i due gruppi Under 13 guidati da coach Francesco Ronsini che hanno delle buone prospettive. Insomma il Marino Pallavolo è sempre più punto di riferimento della pallavolo del nostro territorio anche nel settore femminile”.