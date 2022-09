Marino Pallavolo, coach Ronsini e la nuova serie B maschile

Marino (Rm) – Anche quest’anno difenderanno il nome del Marino Pallavolo nei campionati nazionali di volley. I ragazzi della serie B del club del presidente Sante Marfoli sono pronti a fare tesoro di quanto vissuto nella passata stagione, come sottolinea coach Francesco Ronsini: “Sapevamo benissimo che la parte iniziale del precedente campionato di serie B sarebbe stata faticosa, ma col tempo i ragazzi hanno capito la categoria e nelle ultime sette gare hanno ottenuto sei vittorie, segnando un bel crescendo. Ora ripartiamo da quella struttura e da quell’idea di squadra, sempre puntando su ragazzi giovani, molti dei quali costruiti nel nostro vivaio. Ora questo gruppo ha una maggiore consapevolezza e dunque puntiamo ad arrivare il più in alto possibile”. In virtù della forte sinergia nata con la Top Volley Cisterna, alcuni ragazzi del Marino Pallavolo hanno sostenuto allenamenti e partite amichevoli con la squadra pontina che milita in serie A1. “Un’esperienza che si porteranno dietro e che sicuramente potrà rappresentare un valore aggiunto anche per il nostro gruppo – dice Ronsini – Non ci sono problemi di intesa tra i ragazzi che hanno fatto questa esperienza e gli altri che si sono allenati da noi perché spesso hanno fatto anche delle sedute insieme. Saremo pronti per l’8 ottobre, data d’esordio nel campionato”. Rispetto all’anno passato è cambiato anche il girone: “Ora ne abbiamo uno con tante squadre laziali e tre squadre sarde. Un paio di compagini hanno allestito rose molto importanti e partono per vincere il campionato, ma noi proveremo a dare fastidio a tutte. Le sarde? Logisticamente è andata meglio perché avremo solo tre trasferte fuori regione, ma sull’isola escono sempre partite toste”. Una grossa novità nello staff riguarda l’ingresso di Marco Ceccacci, neo responsabile della preparazione atletica: “Una figura di altissimo livello, già presente nello staff campione d’Europa con la Nazionale pre-Juniores”. Ronsini, che guiderà anche l’Under 19, conclude parlando degli obiettivi delle squadre giovanili maschili del Marino Pallavolo: «Con l’Under 19 e con l’Under 15 e 17 allenate da Stefano Vazzana assieme alla serie C (grossa novità stagionale, ndr) l’obiettivo è crescere ancora e provare non solo ad approdare alle fasi finali nazionali, ma anche a competere con le big d’Italia».