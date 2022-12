Marino Pallavolo, che orgoglio

Marino (Rm) – Il Marino Pallavolo continua a lavorare in modo forte sui giovani. E un’ulteriore conferma è arrivata dalle convocazioni del Club Italia allargato, un progetto di qualificazione nazionale del settore giovanile maschile portato avanti dalla Federazione. Dal 5 all’11 dicembre, infatti, si terrà presso il centro olimpico del Coni all’Acquacetosa di Roma un raduno dei migliori atleti del 2007 e del 2008 del Lazio e della Toscana. I convocati si alleneranno sotto gli occhi dei tecnici delle Nazionali giovanili e saranno visionati con grande attenzione. Non potevano mancare all’evento i rappresentanti del Marino Pallavolo che per l’occasione saranno il centrale classe 2008 Jacopo Tosti e lo schiacciatore classe 2007 Flavio De Marzi. “Si tratta di due ragazzi cresciuti nella nostra società – dice il responsabile tecnico del settore maschile Francesco Ronsini – Entrambi hanno giocato l’anno scorso con l’Under 15 che ha vinto il titolo regionale e ha disputato le finali nazionali di categoria. Si tratta di due ragazzi che hanno una grande voglia di migliorarsi e un forte spirito di sacrificio: questa esperienza, la prima di questo tipo nella loro carriera, servirà loro per alzare ancora di più l’asticella. Come società siamo particolarmente felici per queste convocazioni che sono la conferma che siamo sulla strada giusta nell’ottica di far crescere sempre di più i nostri giovani atleti”. Tosti gioca tuttora con l’Under 15 e con l’Under 17 Eccellenza, mentre De Marzi si divide tra l’Under 17 e l’Under 19 Eccellenza oltre ad essere stato anche convocato nella serie B in qualche occasione. Entrambi militano pure nella serie C del Marino Pallavolo, squadra nata proprio con l’intento di far confrontare questi giovani talenti con atleti esperti e di buon livello regionale. Intanto le tre squadre d’Eccellenza del settore giovanile maschile del club castellano sono prime in classifica e a punteggio pieno dopo cinque partite: mercoledì Under 19 ha vinto 3-1 con la Virtus Roma, martedì l’Under 17 ha battuto 3-0 Civitavecchia e domenica l’Under 15 ha superato per 3-0 Frascati. “Ma siamo solo all’inizio della stagione – rimarca Ronsini – Il lavoro da fare è ancora lungo e serve il massimo impegno”.