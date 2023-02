Marino Pallavolo, che orgoglio

Marino (Rm) – Un momento “storico” per il Marino Pallavolo. Il pomeriggio di ieri rimarrà nella memoria del club castellano del presidente Sante Marfoli che ha ricevuto la prestigiosa visita di Julio Velasco, attuale direttore tecnico delle Nazionali giovanili maschili della Federazione Italiana Pallavolo e personaggio pluridecorato in questo e altri sport. Velasco, accompagnato dal presidente della Fipav Roma Claudio Martinelli, è arrivato attorno alle 17,30 e si è intrattenuto per un intero pomeriggio, osservando e partecipando attivamente all’allenamento prima dell’Under 15 maschile e poi dell’Under 17 e 19 maschili che militano nei campionati di Eccellenza regionali e che puntano senza mezze misure alle finali nazionali delle rispettive categorie. “La visita è una promessa che Velasco ci aveva fatto in occasione della recente “Winter Cup” Under 15 che il nostro gruppo aveva vinto a Modena – dice il direttore tecnico del settore maschile Francesco Ronsini che è anche l’allenatore dell’Under 19, mentre Under 15 e Under 17 sono guidate da Stefano Vazzana - Voleva conoscere più da vicino la nostra realtà e vedere come lavoravamo, riconoscendo i risultati di alta qualità raggiunti dal nostro club negli ultimi anni e indicandoci come una delle migliori quattro realtà italiane. Si è complimentato per la struttura tecnica e organizzativa della nostra società, oltre che per le capacità dei ragazzi che ha osservato da vicino”. Un pomeriggio (rigorosamente a “porte chiuse”) che rimarrà a lungo nella memoria dei giovani tesserati marinesi: “L’emozione dei nostri ragazzi è stata grande – conferma Ronsini – Ma entrambi i gruppi hanno fatto un allenamento di alto livello, spinti dal forte stimolo della presenza di Velasco in palestra. Alla fine delle due sedute, il direttore tecnico delle Nazionali giovanili maschili ha fatto una breve chiacchierata coi nostri ragazzi dispensando ulteriori consigli e invitandoli a impegnarsi ancora di più”. Per l’occasione è stato inaugurato il Marino Training Center, una sala video e una sala riunioni. Dopo l’allenamento Velasco e Martinelli si sono fermati a cena con il presidente Sante Marfoli e con l’intero staff tecnico del club marinese.