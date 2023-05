Marino Pallavolo, che orgoglio: Alessandro Finauri convocato nella Nazionale Juniores

Marino (Rm) – Il “vivaio” del Marino Pallavolo non smette mai di stupire. Il club del presidente Sante Marfoli applaude uno dei suoi ragazzi che è stato addirittura convocato per un raduno della Nazionale Juniores del ct Matteo Battocchio che si svolgerà a Boario Terme da oggi fino al 19 maggio. Si tratta di Alessandro Finauri, schiacciatore nato a Roma nel 2004 che da quattro stagioni veste la maglia del Marino Pallavolo ed è punto di forza della squadra che milita in serie B2 e nell’Under 19 Eccellenza. “Questa convocazione non è stata totalmente inaspettata, ma è comunque una emozione fortissima. Sono da quattro anni a Marino e sto lavorando in modo costante ed assiduo: quest’anno ho avuto l’opportunità di fare alcuni allenamenti con la serie A della Top Volley Cisterna (con cui il club castellano ha stretto una collaborazione da circa un anno) e anche quella è stata molto stimolante e formativa. Devo ringraziare tutto lo staff del Marino Pallavolo, ma in particolare coach Francesco Ronsini: questa convocazione la devo principalmente a lui, mi ha fatto crescere tantissimo”. Finauri era già stato convocato con la “Pre-Juniores” nel 2020 e ora è arrivata la prima chiamata con la Juniores azzurra: “Il futuro? Cercherò di dare il massimo e di arrivare il più in alto possibile nel mondo della pallavolo. Chiaramente il sogno è quello di essere convocato un giorno con la Nazionale maggiore. Intanto da settembre comincerò il percorso universitario, poi vedremo cosa accadrà in ambito sportivo”. Finauri ha partecipato alla finale regionale Under 19 (disputata proprio a Cisterna) in cui il Marino Pallavolo ha ceduto per 3-2 contro la Fenice: “Una gara tirata fino all’ultimo punto e terminata al tie break. Abbiamo giocato la nostra partita ed è andata così. Ora dobbiamo guardare avanti e pensare alle finali nazionali di categoria che si terranno ad Agropoli dal 22 maggio: noi vogliamo qualificarci al tabellone principale e far vedere di essere competitivi anche a quei livelli” conclude lo schiacciatore.