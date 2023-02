Marino, l'analisi di coach Ronsini in attesa della Fenice

Il girone di ritorno della serie B maschile del Marino Pallavolo si è aperto con una mezza impresa. I ragazzi di coach Francesco Ronsini hanno sfiorato il colpaccio sul campo del Cagliari capoclasse che si è imposto 3-2 (25-20, 23-25, 25-14, 23-25 e 15-10) al termine di una partita molto combattuta.

“E’ stata una partita avvincente – commenta il libero classe 2004 Emanuele Martucci – Abbiamo dato prova delle nostre potenzialità nonostante la giovane età. Loro sono una squadra esperta e di valore che sta dominando il girone. Ci è mancato un pelo per fare l’impresa, anche al tie break c’è stata grande battaglia. Siamo molto fieri per la crescita riscontrata dal nostro gruppo rispetto alle prime partite. Questa è una prestazione che dà coraggio”. Il libero si proietta alla seconda parte di campionato: “Possiamo toglierci delle belle soddisfazioni, puntiamo ad arrivare alla salvezza diretta, ma in primis a crescere come squadra e individualmente. Abbiamo tanti margini”.

Un ruolo importante nel percorso pallavolistico dei marinesi lo sta avendo indubbiamente coach Ronsini: “Siamo quotidianamente in palestra con lui e da parte nostra c’è il piacere di venire ad allenarci, segno che i metodi del tecnico sono quelli giusti”.

In questo weekend il Marino Pallavolo ospiterà la Fenice: “Rispetto a molte avversarie del girone hanno una squadra mediamente più giovane – dice Martucci - Si tratta di un avversario che ha doti fisiche notevoli, con loro escono sempre partite combattute. Sono tre punti che pesano parecchio, ma d’altronde da adesso in poi sarà così”. Il libero fa un passo indietro per descrivere il suo percorso pallavolistico: “Ho iniziato a giocare quando avevo dieci anni, poi un paio d’anni dopo mi sono spostato qui e questo club è diventata una seconda casa. Non avrei mai immaginato di arrivare in prima squadra e giocare un campionato nazionale, all’inizio questo era un sogno. Ma ora aspiro a tanto altro, impegnandomi al massimo e vedendo cosa mi riserverà il futuro”. Martucci conclude con un passaggio sull’Under 19 Eccellenza di cui fa parte: “Sono rimaste due partite e poi iniziare la fase del tabellone finale. Non ci nascondiamo: siamo un gruppo forte e vogliamo approdare alle finali nazionali, provando a ben figurare anche in quell’ambito”.