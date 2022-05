Margutta CivitaLad, l'annuncio di Emanuela Esposito: "Mi prendo una pausa dalla pallavolo"

La stagione 2021-2022 della Margutta CivitaLad è appena terminata, ma non nel modo sperato. La formazione rossoblu è infatti retrocessa dopo essersi piazzata al penultimo posto del girone E della B1 di volley femminile, facendo sfumare prima del previsto quella salvezza tanto agognata. Ora non si può che pensare al futuro e un primo tassello è già noto.

Emanuela Esposito, capitano delle margottine, ha infatti deciso di non proseguire la propria carriera sportiva nel corso della prossima stagione. In un lettera indirizzata ai tifosi, Esposito ha annunciato di volersi prendere una pausa dal volley, ma per i prossimi anni non è escluso un ritorno, dunque non si tratta di un addio ma del più classico degli arrivederci. Di sicuro sarà un’assenza pesante, in attesa di capire cosa ne sarà della società stessa.

Queste settimane di maggio saranno con tutta probabilità decisive per capire cosa vorrà fare la Margutta CivitaLad, vale a dire prendere parte al campionato di B2 per ritornare immediatamente nella categoria che l’ha vista protagonista quest’anno oppure dare spazio alla crescita del settore giovanile. Quale sarà la strada da percorrere? Ai posteri l’ardua sentenza.