Serie A1, manca un mese alle Finali Coppa Italia Frecciarossa

Manca un mese alle Finali Coppa Italia Frecciarossa, organizzate da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che tornano nella Capitale dopo quasi 30 anni e porteranno all’assegnazione della 44^ Coppa Italia di Serie A1 e della 25^ Coppa Italia di Serie A2.



Per la prima volta nella storia della competizione sarà il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a consegnare la Coppa Italia di Pallavolo Femminile alla squadra vincitrice delle Finali, che si svolgeranno a Roma il 5 e 6 gennaio 2022.



Due giorni di grande pallavolo al Palazzo dello Sport di Roma, dove il 5 Gennaio si disputeranno le semifinali della Coppa Italia Serie A1 mentre il 6 Gennaio sarà il turno delle Finali della Coppa Italia Serie A2 e della Coppa Italia Serie A1.



Trenitalia, che dal 2019 è accanto al volley rosa, ha deciso di confermare la propria presenza titolando l’evento Finali Coppa Italia Frecciarossa, a riprova del costante impegno come vettore della Pallavolo Femminile italiana.



“Siamo felici di organizzare le finali a Roma, in un grande impianto e in un contesto perfetto per celebrare assieme i recenti successi del volley femminile. Ma al centro dell’evento, ancor prima della competizione sportiva, ci saranno la sicurezza e la salute delle atlete, degli addetti ai lavori e del pubblico: l'organizzazione dell’evento rispetterà pienamente i protocolli e le norme vigenti. Ringrazio la Lega Volley Femminile, i partner e in particolare Trenitalia, che attraverso la partnership con Frecciarossa sarà al nostro fianco come title sponsor delle Finali di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo dopo Rimini” dichiara Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport



"Frecciarossa è da tanti anni accanto alle principali manifestazioni sportive del Paese", ha dichiarato Pietro Diamantini, Direttore Business AV di Trenitalia. "Intendiamo dare il nostro grande contributo per consolidare la ripartenza del Paese e il supporto che rinnoviamo ai grandi eventi sportivi è uno dei segnali di fiducia e ottimismo per i nostri passeggeri. Frecciarossa e il Volley sono due protagonisti dell'eccellenza italiana e la loro unione continua a regalarci soddisfazioni".



I biglietti per le gare saranno in vendita a partire da oggi in tutti in punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/programmazione/finali-coppa-italia-frecciarossa/2019

Per i tesserati FIPAV è prevista una promozione per l'acquisto di un biglietto a prezzo ridotto.

3° ANELLO

intero: € 18,00

ridotto Under 12/Over 65: € 12,00

2° ANELLO

intero: € 25,00

ridotto Under 12/Over 65: € 18,00

1° ANELLO

intero: € 40,00

ridotto Under 12/Over 65: € 25,00

1° ANELLO + HOSPITALITY

intero: € 65,00

PARTERRE

intero: € 50,00

PARTERRE + HOSPITALITY

intero: € 75,00

Omaggio: Under 4



I prezzi si intendo per singole giornate di evento e quindi valevoli per la visione di due gare.



In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, sarà consentito accedere all'evento esclusivamente ai possessori di green pass "rafforzato".







IL PROGRAMMA DELLE FINALI COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 2022

- ore 16:00 prima semifinale Serie A1

- ore 18:30 seconda semifinale Serie A1



GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2022

- ore 13:30 finale Serie A2

- ore 17:30 finalissima Serie A1

ACCREDITI STAMPA/FOTO

Le richieste di accredito alle Finali Coppa Italia Frecciarossa per la stampa e i fotografi dovranno pervenire su carta intestata, a firma del Direttore di Testata o del Direttore di Agenzia, entro le ore 18.00 di venerdì 31 dicembre, tramite una e-mail al seguente indirizzo: coppaitalia@legavolleyfemminile.it, recando in oggetto RICHIESTA ACCREDITO STAMPA FINALI COPPA ITALIA.

La richiesta dovrà contenere:

- nome e cognome

- n. tesserino giornalista

- indirizzo email

- numero di telefono

- testata di riferimento

Dovrà inoltre essere specificata la necessità di utilizzo postazione di lavoro e se la richiesta di accredito è per una giornata (indicando la data) o entrambe le giornate.

Le conferme di accredito verranno inviate entro le ore 18:00 di lunedì 3 gennaio, previa conformità della richiesta e a insindacabile decisione della società organizzatrice.

ACCESSO DISABILI

Le richieste di accesso per disabili alle Finali Coppa Italia Frecciarossa dovranno pervenire entro le ore 18.00 di mercoledì 29 settembre, tramite una e-mail al seguente indirizzo: coppaitalia@legavolleyfemminile.it, recando in oggetto RICHIESTA ACCESSO PER DISABILI FINALI COPPA ITALIA.

Nella richiesta andrà specificato:

- nome, cognome, data e luogo di nascita del disabile, certificato di invalidità

- nome, cognome, data e luogo di nascita dell’accompagnatore

- se il disabile è deambulante o non deambulante

Dovrà essere segnalato se la richiesta di accredito è per una giornata (indicando la data) o entrambe le giornate.

Le conferme verranno inviate entro le ore 18:00 lunedì 3 gennaio, previa conformità della richiesta e a insindacabile decisione della società organizzatrice.