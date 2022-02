L'Acqua & Sapone Roma gioca d'anticipo e annuncia il nuovo allenatore: ecco Andrea Mafrici

Erano attese per domani notizie circa il sostituto di Stefano Saja, esonerato questa mattina, ma l'Acqua & Sapone Roma ha deciso di giocare di anticipo. Sarà Andrea Mafrici, che fino ad oggi ha ricoperto la carica di vice, a prendere in mano le redini della squadra nel tentativo di mantenere a denti stretti quella massima serie riconquistata da una squadra della capitale dopo ben 23 anni di astinenza. Il club giallorosso dunque ha optato per una soluzione interna affidandosi ad una figura che conosce bene l'ambiente.

LA CARRIERA - Mafrici è nato a Reggio Calabria nel 1985, è laureato in Scienze e Tecniche dello Sport alla IUSM di Roma e vive a Nettuno. Da tre anni fa parte dello staff tecnico giallorosso in cui ha ricoperto, in alcune partite, anche il ruolo di capo allenatore e prima di arrivare nella capitale ha maturato, come prima e seconda guida, esperienze in squadre laziali, ottenendo diverse promozioni di categoria.

LE SUE PRIME PAROLE IN GIALLOROSSO - Queste le sue impressioni dopo la prestigiosa nomina: "Ringrazio la società per la fiducia accordatami, spero di poterla ripagare appieno. Metterò tutto me stesso per portare la squadra a raggiungere l'obiettivo stagionale".