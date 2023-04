A luglio il campo estivo della Roma Volley Club con Michela Ciarrocchi

Quest’anno al Wolves Summer Camp si lavorerà su tanti aspetti tecnici, dipendendo dalla età e dal livello dei partecipanti. Fondamentali individuali, approccio al gioco, tattica, movimenti e logiche di squadra per migliorare il tuo livello in campo. Nelle tre settimane di Camp ci saranno anche atlete di serie A che supporteranno lo staff tecnico nel corso di specifiche sedute di allenamento. Michela Ciarrocchi, centrale protagonista della promozione in serie A1 delle Wolves in questa stagione, sarà una delle grandi atlete che si alterneranno in campo per le dimostrazioni pratiche e per raccontare, nelle pause, la propria esperienza sportiva, dal settore giovanile alla serie A.

Un Camp estivo di pallavolo non è fatto di solo volley, si alternano momenti di convivenza con attività ludiche in gruppo e pause di relax , ma è fondamentale che oltre alla voglia di divertirsi ognuno porti la sua passione per questo sport. Il camp si svolgerà nelle prime 3 settimane del mese di luglio:

1° gruppo 2-8/luglio

2° gruppo 9-15/luglio

3° gruppo 16-22/luglio

Ogni soggiorno avrà la durata di 6 notti e 7 giorni di attività, con arrivo alle ore 12 della domenica e partenza entro le ore 12 del sabato successivo. Il camp è orientato a giovani (maschi e femmine) nati negli anni tra il 2005 e il 2014 (inclusi).

Per bambine/i più piccole/i si effettuerà una valutazione di fattibilità insieme alle famiglie. Il camp si svolgerà in località Santa Severa (RM) presso la struttura alberghiera San Gaetano sita in Via Giunone Lucina 50, 00050 Santa Severa – Roma, dotata di camere accoglienti, sala ristorante, aree comuni, spiaggia privata con bagnino di salvataggio, palestra e campo polivalente interni.