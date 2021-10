La linea verde di Civitavecchia: promosse in prima squadra tre giovanissime di talento

Verde come la speranza, ma anche come la linea che lavuole rafforzare in vista di questa. Ne è una chiara testimonianza la promozione in prima squadra di tre atlete dall’avvenire molto promettente. Si sta parlando di, tutte giovanissime e soprattutto talentuose. Fanno tutte parte dell’Under 16 della compagine di Civitavecchia e sono state inserite nell'organico della formazione di Serie B1.

L’obiettivo è quello di garantire loro un percorso di crescita virtuoso e sinergico tra gli allenatori che le seguono, il Direttore Tecnico Giancarlo de Gennaro per quel che concerne l’Under 16 (il loro campionato giovanile di competenza), e Pietro Grechi in prima squadra. Intanto, è tutto pronto per il debutto in campionato, con Civitavecchia che sarà impegnata questo weekend nella complicata trasferta in Toscana per affrontare la N8Lini Lucca a Capannor (girone E).