Less plastica, more volley: l'iniziativa Green della Fenice Pallavolo

Un'iniziativa semplicemente bellissima, essenziale, utile e lungimirante. La Fenice Pallavolo Roma dice stop alla plastica e lo mette in pratica.

La società romana nei giorni scorsi ha fornito tutti i suoi atleti di una boccarraccia invitandoli caldamente ad utilizzare il "water point" che da una settimana presenzia al PalaFerretti.

Non solo: per sensibilizzare sull'argomento è stata anche distribuita una lettera ad ogni tesserato che va a rimarcare le iniziative green e non solo di questo club, la volontà di crescere e di approcciare sempre di più nuovi progetti che possano sostenere e proteggere il pianeta. L'intraprendenza del presidente Benedetto Rocco e del suo staff ha fatto sì che tale lettera venisse recapitata anche a tutte le società che o prima o dopo arriveranno nell'impianto sportivo romano, così da incentivarle ulteriormente all'abbandono della plastica.

Questo il messaggio apparso sui social della Fenice Pallavolo Roma:

"Sull’onda dell’iniziativa che nei giorni scorsi vi abbiamo presentato, questa è la lettera che la società, con in testa il presidente Benedetto Rocco, ha voluto inviare a tutte le società che quest’anno si presenteranno al PalaFerretti per disputare le partite di campionato.

Da venerdì scorso l’impianto è stato anche dotato di “water point” pronto all’uso.

Non ci fermiamo, quindi, e andiamo dritti verso quello che è l’obiettivo che ci siamo prefissati: vedere sempre meno plastica al PalaFerretti".