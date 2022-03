La Smi Roma non sbaglia con Isola Sacra: 3-0

Continua la marcia della Smi Roma Volley che nell’ultima giornata ha conquistato l’ennesimo successo di questa stagione. Tre punti importanti sul campo dell’Isola Sacra, battuta per 3-0 (25-16, 25-13, 25-17), una partita mai messa in discussione, condotta in tutta tranquillità con i ragazzi di Cristini che hanno suonato lo spartito dall’inizio alla fine, un ritmo buono. Poca resistenza per la squadra di Fiumicino che ha lasciato passare i romani. Una vittoria importante che dà continuità di risultati e gioco in questo momento della stagione, che riconsegna il primo posto in attesa del recupero con Roma 7. Come detto più volte è importante tornare ai meccanismi di dicembre, ma un passo alla volta. Prossima settimana si torna al PalaFonte per una sfida delicata contro Sarroch.

Il pensiero del tecnico Cristini: “Risultato positivo che ci dà morale e soprattutto continuità, bisogna ammettere che Isola Sacra era con molte assenze e dunque è stata condizionata da questo, ma hanno fatto una partita importante sotto il punto di vista dell’impegno. Ora cerchiamo di recuperare tutti gli effettivi e anche il ritmo perché contro Sarroch sarà molto più impegnativa e anche importante per la classifica, dovrem essere cinici”.