La Fenice abbraccia la delegazione Israeliana

Giornata importante al PalaFerretti: la squadra di casa ovvero la Fenice ha ospitato lo staff tecnico della Nazionale Israeliana di pallavolo per uno scambio di punti di vista sul volley in generale ed aspetti più specifici.

La delegazione ha scelto la Fenice come settore giovanile di Alto livello maschile."Per noi è una grande soddisfazione - ha commentato Giordani - e questo primo contatto può essere anche propedeutico per delle iniziative future”. “La Fenice - ha invece detto Gustavo Meczyk, il capo delegazione - mi è stata consigliata da Fabio Soli (allenatore del Top Volley 1972). Per noi essere qui è un grande onore e ci stiamo godendo gli allenamenti di questi ragazzi che lavorano ad alto livello e su ritmi importanti”.La squadra inserita nel girone G di serie B ha chiusto l'annata con con una sconfitta 3-0 per mano dell'Energy Spike Campobassa, tenendosi stretta il 9° posto in classifica con 12 punti, appena fuori dalla zona retrocessione.