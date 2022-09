Roma Volley Club Femminile, per l'ex Mafrici una nuova chance in serie A1

Era subentrato nella scorsa poco fortunata esperienza in serie A1 a Stefano Saja per giunta in un momento delicato, senza riuscire ad evitare la retrocessione, ora per Andrea Mafrici c'è alle porte una nuova avventura nel massimo campionato femminile italiano. Il coach di Reggio Calabria, ma residente a Nettuno da diversi anni, sarà la nuova prima guida dell'ambiziosa Megabox Ondulati Vallefoglia, formazione marchigiana che lo scorso anno ha ottenuto la salvezza da debuttante assoluta proprio a scapito delle Wolves. La motivazione è la seguente: Fabio Bonafede è stato costretto a risolvere il contratto con la società urbinate per sopraggiunti motivi personali e i biancoverdi hanno scelto proprio Mafrici come sostituto, già suo vice.

Commoventi le parole, riprese dal sito ufficiale, con cui il presidente Ivano Angeli, saluta l'oramai ex allenatore ed annuncia il passaggio di consegne:

"Ho una profonda gratitudine nei confronti di Bonafede, non solo per il suo profondo attaccamento al lavoro, che ha portato a risultati sportivi straordinari, ma soprattutto per la crescita tecnica e organizzativa che ci ha permesso di fare negli oltre 3 anni in cui è stato con noi. L’augurio sincero che gli rivolgiamo è di tornare prestissimo sui campi di volley perché lo merita".

Bonafede ha risposto così:

"Ringrazio la famiglia Angeli per questi anni meravigliosi non solo lavorativi ma di amicizia e stima. Sono fiero di aver accompagnato Megabox sino a questo punto. Un’esperienza che resterà indelebile".

Per Mafrici si prospetta una possibilità da sfruttare al meglio in quanto avrà a disposizione un roster di livello che tenterà in ogni modo di entrare nei playoff scudetto.