C'è Isola Sacra sotto l'albero della Roma Volley Club

Ultima partita del 2021 per la Smi Roma Volley che proprio sotto l’albero, a pochi giorni dalle feste natalizie, sfiderà al PalaFonte (sabato con inizio gara ore 16.00, diretta sul canale YouTube della società) ospiterà l’Isola Sacra Athlon nell’ennesimo derby della stagione. I giallorossi si presentano all’appuntamento avendo in dote le sei vittorie consecutive e il quarto posto in attesa dei due recuperi.

La squadra di Cristini sta raccogliendo punti e anche consapevolezza, c’è voglia di dare continuità ai risultati e anche di crescere nel gioco. Sarà una gara in cui conteranno i tre punti e non bisognerà abbassare la guardia contro una squadra che occupa la zona rossa della classifica.

Il pensiero del tecnico Fabio Cristini: “Lunedì è stato il primo allenamento al completo dopo 10 giorni, abbiamo fatto dei test dopo lo stop, dobbiamo riprendere il ritmo, un peccato perché stavamo continuando il nostro percorso di crescita, ma dobbiamo convivere anche con queste circostanze. I ragazzi sono convinti e motivati, la partita di sabato è complicata, loro hanno degli elementi più che validi, alcuni ex che si vorranno mettersi in mostra, anche per noi sarà un bel banco di prova. Dobbiamo sfruttare il fattore casalingo”.