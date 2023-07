Un'altra importante conferma per la Roma Volley Club: Michela Rucli rimane in giallorosso

Michela Rucli , centrale, 185 cm, 27 anni, nata a Remanzacco (UD), indosserà ancora la maglia della Roma Volley Club nella prossima stagione in serie A1. Michela torna nella massima serie dopo il campionato disputato con Trento nel 2021/22. In precedenza esperienze a Martignacco, in serie A2, e negli Stati Uniti d’America, 4 campionati NCAA Division I con la Hofstra University, dove vinse la finale per il titolo CAA. Michela è dotata di un ottimo muro, composto e invadente, con una grande efficacia anche in fase offensiva. È stata tra le protagoniste della stagione incoronata delle due storiche vittorie per Roma: Coppa Italia e Campionato di serie A2. Ha chiuso l’anno con 47 punti diretti a muro, la migliore delle Wolves insieme a Sofia Rebora, e un’efficacia del 38% in questo fondamentale.

“Sono molto contenta per la conferma, non vedo l’ora di ricominciare. La scorsa stagione è stata entusiasmante, un grandissimo anno, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo dati, ma non è stato affatto semplice. Ci siamo riusciti per l’ottimo lavoro di squadra. Per quest’anno, non vedo l’ora di conoscere le nuove compagne e di continuare questo percorso insieme con lo staff e le altre ragazze confermate dalla scorsa stagione. Ritornare in questo straordinario campionato che è l’A1 è sempre bello perché significa competere ad altissimo livello. Sono emozionata e felice di farlo con Roma e vorrei che iniziasse prima possibile.”