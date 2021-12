Finali Coppa Italia Frecciarossa: il treno per Roma passa da Chieri e Cuneo

Sette squadre in sei punti per l’ottavo e ultimo posto disponibile in vista dei quarti di finale, in programma mercoledì 29 dicembre: passaggi obbligati per chi sogna di trovarsi, sette giorni più tardi, al cospetto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e di prendere dalle sue mani la Coppa Italia Frecciarossa 2022.



La classifica del Campionato di Serie A1 Femminile propone scenari totalmente aperti e una classifica fluida nella quale tutti gli incroci in vista dei quarti di finale sono aperti: nella terzultima giornata la Prosecco DOC Imoco Conegliano (1) e il Bisonte Firenze (7) osservano un turno di stop avendo già disputato il loro scontro diretto; nell’anticipo di sabato 11 dicembre (ore 20.30, diretta Rai Sport + HD) la Megabox Vallefoglia (11) ospita la Savino Del Bene Scandicci (4) sognando di rosicchiare qualche punto alla VBC Casalmaggiore (8) che attualmente occupa l’ultimo posto disponibile per entrare in Coppa Italia. Casalmaggiore che domenica 12 dicembre fa visita alla Reale Mutua Fenera Chieri (6) che insegue Scandicci e Busto Arsizio per il quarto posto che vale il fattore campo nei quarti, ma ha disputato una partita in più e non può permettersi di sbagliare. Sempre domenica la Unet E-Work Busto Arsizio (5) accoglie la Acqua&Sapone Roma (12): una squadra in crescita che vede l’ottava piazza distare appena quattro lunghezze e dunque ancora alla portata. Chiudono il quadro del weekend il duello testa-coda tra la Igor Gorgonzola Novara (2) ancora in lizza per il titolo di campionessa d’inverno e la Delta Despar Trentino (14); e lo scontro diretto tra la Bosca S. Bernardo Cuneo (9) e la Volley 1991 Bergamo (10), entrambe all’inseguimento dei vagoni di coda che portano a Roma (ore 19.30, diretta Sky Sport Arena). Lunedì 13 dicembre infine la Bartoccini Fortinfissi Perugia (13) dovrà vedersela al PalaBarton con la Vero Volley Monza (3) ancora sulle tracce di Novara e intenzionata a scalare la classifica.



La griglia dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa si completerà domenica 26 dicembre assieme al girone d’andata: le prime otto squadre della classifica di Serie A1 verranno accoppiate nei quarti secondo lo schema 1-8, 2-7, 3-6, 4-5; i quarti si disputeranno mercoledì 29 dicembre in gara secca a casa della squadra meglio classificata, e le quattro vincitrici potranno salire sul Frecciarossa che porta a Roma il 5 e il 6 gennaio a giocarsi la Coppa Italia.



Già definita, invece, la griglia degli ottavi di finale della Coppa Italia Serie A2, in programma tra domani e lunedì. Sabato 11 dicembre l’IPAG Sorelle Ramonda Montecchio ospita le Green Warriors Sassuolo; Domenica 12 dicembre tocca a CDA Talmassons – Volley Hermaea Olbia e CBF Balducci Macerata – Ranieri International Soverato; infine lunedì 13 dicembre la Futura Volley Busto Arsizio se la vedrà con la Tecnoteam Albese Volley Como. Le quattro vincitrici sono attese da Brescia, Mondovì, Pinerolo e San Giovanni in Marignano nei quarti. Anche la Coppa Italia Serie A2 verrà assegnata a Roma il prossimo 6 gennaio, garantendo un preambolo di alto livello alla Finalissima della Coppa Italia Frecciarossa.

Saranno due giorni di grande pallavolo al Palazzo dello Sport di Roma, il 5 e il 6 Gennaio 2022. Trenitalia, che dal 2019 è accanto al volley rosa, ha deciso di confermare la propria presenza al suo fianco e l’impegno come vettore della Pallavolo Femminile italiana.



MODALITA' DI ACQUISTO

I biglietti per le gare saranno in vendita a partire da oggi in tutti in punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/programmazione/finali-coppa-italia-frecciarossa/2019

Per i tesserati FIPAV è prevista una promozione per l'acquisto di un biglietto a prezzo ridotto.





3° ANELLO

intero: € 18,00

ridotto Under 12/Over 65: € 12,00



2° ANELLO

intero: € 25,00

ridotto Under 12/Over 65: € 18,00



1° ANELLO

intero: € 40,00

ridotto Under 12/Over 65: € 25,00



1° ANELLO + HOSPITALITY

intero: € 65,00



PARTERRE

intero: € 50,00



PARTERRE + HOSPITALITY

intero: € 75,00



Omaggio: Under 4



I prezzi si intendono per singole giornate di evento e quindi valevoli per la visione di due gare.



In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, sarà consentito accedere all'evento esclusivamente ai possessori di green pass "rafforzato".







IL PROGRAMMA DELLE FINALI COPPA ITALIA FRECCIAROSSA



MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 2022

- ore 16:00 prima semifinale Serie A1

- ore 18:30 seconda semifinale Serie A1



GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2022

- ore 13:30 finale Serie A2

- ore 17:30 finalissima Serie A1

ACCREDITI STAMPA/FOTO

Le richieste di accredito alle Finali Coppa Italia Frecciarossa per la stampa e i fotografi dovranno pervenire su carta intestata, a firma del Direttore di Testata o del Direttore di Agenzia, entro le ore 18.00 di venerdì 31 dicembre, tramite una e-mail al seguente indirizzo: coppaitalia@legavolleyfemminile.it, recando in oggetto RICHIESTA ACCREDITO STAMPA FINALI COPPA ITALIA.

La richiesta dovrà contenere:

- nome e cognome

- n. tesserino giornalista

- indirizzo e-mail

- numero di telefono

- testata di riferimento

Dovrà inoltre essere specificata la necessità di utilizzo postazione di lavoro e se la richiesta di accredito è per una giornata (indicando la data) o entrambe le giornate.

Le conferme di accredito verranno inviate entro le ore 18:00 di lunedì 3 gennaio, previa conformità della richiesta e a insindacabile decisione della società organizzatrice.



ACCESSO DISABILI

Le richieste di accesso per disabili alle Finali Coppa Italia Frecciarossa dovranno pervenire entro le ore 18.00 di mercoledì 29 settembre, tramite una e-mail al seguente indirizzo: coppaitalia@legavolleyfemminile.it, recando in oggetto RICHIESTA ACCESSO PER DISABILI FINALI COPPA ITALIA.

Nella richiesta andrà specificato:

- nome, cognome, data e luogo di nascita del disabile, certificato di invalidità

- nome, cognome, data e luogo di nascita dell’accompagnatore

- se il disabile è deambulante o non deambulante



Dovrà essere segnalato se la richiesta di accredito è per una giornata (indicando la data) o entrambe le giornate.

Le conferme verranno inviate entro le ore 18:00 lunedì 3 gennaio, previa conformità della richiesta e a insindacabile decisione della società organizzatrice.