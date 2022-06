Roma Volley Club Femminile, il settore giovanile punta ancora a progredire

Oltre alla costruzione della squadra che dovrà tornare in A1 nel più breve tempo possibile la Roma Volley Club Femminile tiene sempre un occhio rivolto al settore giovanile.

E' ufficiale l'iscrizione della formazione Under 18 al campionato di serie B2, con l'obbiettivo dichiarato di portare più giocatrici possibili in prima squadra: gente come Giulia Bucci e Giulia Valerio ha già compiuto questo salto, la speranza è che altre possano imitarle.

Per i tecnici, ai quali è stato assegnato il compito di costruire il roster a cui sarà riservata questa importante vetrina, sarà un'estate di lavoro: gli allenamenti si svolgeranno per tutto il mese di giugno e buona parte di luglio.

Per eventuali informazioni relative agli allenamenti sono a disposizione i contatti e-mail della segreteria RVC e il numero di cellulare del Diretto Tecnico Fabio Cavaioli:

e-mail: segreteria@volleygroup.it

cellulare: 3483391191