ics Volley Santa Lucia vince il campionato di B2 con 5 giornate di anticipo

Santa Lucia, 2 Aprile 2023 - L'ICS Volley Santa Lucia è orgogliosa di annunciare di aver vinto il campionato di Serie B2 di pallavolo con ben 5 giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. La squadra ha ottenuto questo prestigioso risultato grazie all'impegno, alla determinazione e alla passione dimostrati in campo durante tutta la stagione. Il 2 aprile 2023, la squadra ha disputato un'importante partita contro la squadra Dehoredeck Villaricca presso il palazzetto di Santa Lucia. La partita è stata molto intensa e combattuta, ma alla fine l'ICS Volley Santa Lucia ha vinto con il punteggio di 3-1, consolidando la sua posizione di primo posto in classifica e festeggiando il titolo di campione di Serie B2. Con questa vittoria, l'ICS Volley ha ottenuto matematicamente la promozione in Serie B1, un risultato che riempie di orgoglio tutta Santa Lucia e i suoi tifosi. Tutta la società sempre sostenuta dal Gruppo Building Production, desidera ringraziare il pubblico che ha sempre sostenuto la squadra con entusiasmo e affetto durante tutta la stagione, nonché tutto il paese e lo staff e gli sponsor, per il supporto e l'impegno costante. Senza il contributo di tutti, questo risultato non sarebbe stato possibile. Questo risultato rappresenta un momento storico per il comune di Fonte Nuova, che non aveva mai raggiunto un traguardo così importante nel mondo della pallavolo a livello nazionale. L'ICS Volley Santa Lucia ha dimostrato che, nonostante le difficoltà e le sfide, con impegno e passione è possibile ottenere risultati straordinari, rappresentando al meglio la comunità locale e portando grande orgoglio e visibilità alla città. L'ICS Volley guarda ora al futuro con grande entusiasmo e determinazione, con l'obiettivo di continuare a rappresentare al meglio il paese e la pallavolo locale nella prossima stagione di Serie B1.