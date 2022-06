ICS Volley Santa Lucia promossa in B2

Domenica 12 Giugno data storica per l’ICS Volley Santa Lucia. La società sportiva a distanza di oltre dieci anni riprova la scalata alla categoria nazionale e vince! Al Palafonte di Roma, EUR, si è svolta la finale secca per la promozione in B2, dove la società di Santa Lucia ha incontrato Onda Volley di Anzio e Nettuno, la miglior seconda del girone di playoff. Un lungo percorso, durato quasi 10 mesi, con un campionato vinto con tutte le partite 3-0 e un solo set perso in tutta la stagione, una fase playoff con 4 gare, dove l’ICS trova la prima sconfitta fuori casa e a Giugno inoltrato disputa la finale secca su campo neutro, un’impresa da applausi e sono proprio quelli che ci sono stati, di tutto il pubblico e tifosi che hanno seguito le ragazze dalla prima di campionato fino al Palafonte. Gli stessi tifosi che si sono ritrovati in Piazza delle Rose per i festeggiamenti, insieme a tutta la società, e al Gruppo Building Production. Una serata di canti, festeggiamenti, e gavettoni che si è conclusa con i fuochi d’artificio per sigillare la serata più bella della stagione sportiva 2021/2022. Una stagione bellissima e ogni tanto amara, sempre tallonata dalla delicata situazione Covid ed infortuni che non tardano ad arrivare. Ma le squadre si uniscono nel momento del bisogno e le ragazze di Santa Lucia hanno fatto squadra, una squadra determinata, che non si da scuse e solo così arrivano i risultati. Un grande comandante e vice, al timone della nave, Lorenzo De Gregoriis con un’esperienza ventennale sui campi di pallavolo e Lorenzo Valentini, una giovane età con una strada già ben costruita nel mondo della pallavolo. Tutto sotto la supervisione del preparatore atletico Marco Ceccacci, da poco impegnato nell’esperienza con la nazionale pre-juniores. ICS Volley Santa Lucia raggiunge così, il campionato nazionale di B2, un campionato che ha sfiorato circa dieci anni fa, e oggi è diventato realtà, grazie a tutto il lavoro iniziato dal 2017 con Daniele Scatassi, CEO del main sponsor, il gruppo immobiliare, Building Production, la nuova Presidenza con Martina Amatucci e uno staff d’eccellenza. A settembre ci vediamo in B2!