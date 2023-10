Volley femminile B1. L’Ics Santa Lucia tiene testa a Trevi e si porta a casa un buon punto

Un altro tie-break, il secondo di fila, anche se in questo caso deludente. L’Ics Santa Lucia sta dimostrando di poter affrontare senza problemi la Serie B1 di volley femminile e i 3 punti conquistati nelle prime due giornate di campionato sono un bottino per il momento rassicurante. Purtroppo ieri le ragazze di coach De Gregoriis sono incappate in un ko al quinto set che ha lasciato l’amaro in bocca, ma la squadra ha dato vita a un botta e risposta che le padrone di casa della Lucky Wind Trevi forse non si sarebbero aspettate. Al PalaGallinella è successo davvero di tutto e alla fine il punto ottenuto su un taraflex così ostico non può che far abbozzare un sorriso alla compagine di Fonte Nuova.

Primo parziale che vede subito le padrone di casa prendere il largo (10-4), riuscendo ad incrementare ancora di più il gap con il passare del gioco (21-12) ed in breve tempo si va sull'uno a zero (25-17). Secondo periodo di gioco in cui è ancora la Lucky Wind, dopo una prima metà di sostanziale equilibrio, a cercare un allungo importante. Le ospiti però riescono ad equilibrare nuovamente il set subito prima della linea del traguardo (24-24) e ai vantaggi riescono ad imporsi, trovando il punto dell'uno a uno (24-26). Nel terzo set sono le ospiti che, sull'onda dell'entusiasmo, riescono a comandare il gioco per quasi tutta la durata del tempo (5-8 e 13-18).

La Lucky Wind però prima recupera (20-21) e poi piazza, usando un termine prettamente pugilistico, un gancio tremendo alle romane che accusano il colpo, subendo un parziale di cinque a zero e le padrone di casa si trovano nuovamente con la testa avanti (25-21). Nella prima parte del quarto set le trevane tentano di prendere subito in mano le redini del gioco, con la chiara intenzione di chiudere subito i conti (9-5 e 13-8). Trevane avanti anche dopo l'infortunio di Pioli (21-17), ma sono le ospiti a trovare ancora la forza di recuperare e portare il set ai vantaggi e ad avere la meglio, portando il match sul due a due (25-27). Quinto parziale senza storia con le padrone di casa che vanno subito avanti ed al cambio di campo il vantaggio è di quelli importanti (8-2).

Reazione ospite sterile, che permette alla Lucky Wind di allungare ancora e a conquistare I due terzi della torta. Una vittoria importante con una Corradetti sugli scudi, best scorer del match con 32 punti a referto. Vittoria che, seppur sofferta, permette alla Lucky Wind di incamerare subito due punti importanti. Prossimo appuntamento, in vista della terza giornata, previsto per sabato 21 ottobre, in casa contro le anconetane della Clementina 2020. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI - ICS VOLLEY S. LUCIA 3-2 (25-17, 24-26, 25-21, 25-27, 15-6)

TREVI: Corradetti 32, Casareale 18, Kraja 12, Danaila 11, Gresta 11, Di Arcangelo 6, Natalizia (L), Della Giovanpaola 2, Pioli 2, Tizi, Mariano, Sirci. All. Camiolo

SANTA LUCIA: De Arcangelis 16, Grossi 15, Culiani 10, Cottone 6, Mazzoni 6, Croci 4, Forte (L1), Gatto 3, Sturabotti 2, Cherubini, Viselli, Colonnelli, Cesaroni, Gargano (L2). All. De Gregoriis