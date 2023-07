B1. L’ICS Volley Santa Lucia si rinforza con il nuovo acquisto Alice Grossi

Tanta esperienza da vendere e la voglia di cimentarsi con una realtà nuova e fresca come quella dell’ICS Volley Santa Lucia. Alice Grossi è il nuovo acquisto della formazione di Fonte Nuova che nella prossima stagione parteciperà al campionato di Serie B1 di volley femminile. Dopo le esperienza con la Margutta CivitaLad e lo United Pomezia, è arrivato il momento di vivere questa nuova avventura. Queste sono le sue prime parole dopo l’ufficializzazione della trattativa: “Sono molto felice e ringrazio dell’interessamento che l’ICS Volley Santa Lucia ha avuto nei miei confronti e della chiamata da parte di Lorenzo. Ho molta stima di lui, so come lavora in palestra e la società ha un buon progetto e delle basi solide per poter fare bene! Sarà stimolante mettersi alla prova con un campionato difficile, ma so che con il gruppo che stanno costruendo si potranno fare sicuramente belle cose. Non vedo l’ora di cominciare la stagione per conoscere tutte le ragazze e tutte le persone che fanno parte di questa realtà. Sono pronta a dare il massimo, sarà divertente”.