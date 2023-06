ICS Volley Santa Lucia, la parola d’ordine per la stagione 2023-2024 è “continuità”

In un immaginario dizionario da utilizzare in questo 2023, alla voce “continuità” troveremmo di sicuro una foto dell’ICS Volley Santa Lucia. La società romana ha appena conquistato la Serie B1 di volley femminile e c’è grande attesa per il campionato 2023-2024 che si prospetta già spettacolare. La continuità è proprio la parola d’ordine del club di Fonte Nuova che sta rendendo noti in questi giorni i primi movimenti di mercato. Il club guidato da Martina Amatucci ha deciso di impostare il mercato all’insegna dei rinnovi, un segnale forte e che premia il gruppo che ha ottenuto poche settimane fa la terza categoria nazionale.

Faranno parte del nuovo roster Eleonora Gatto, Claudia Gargano ma anche Martina Cottone che ha rilasciato queste dichiarazioni in merito: “Sono molto entusiasta della riconferma per il prossimo anno! Sono davvero grata per l’opportunità di poter continuare a rappresentare i colori dell’ICS e di lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi per la prossima stagione; soprattutto sapendo di avere al mio fianco una squadra, uno staff e una società pronti ad affrontarla al meglio”.

Lo stesso discorso vale per Laura Sturabotti che crede con forza nel progetto ICS: “Dopo una stagione di successo come quella passata non posso che essere onorata del fatto che la società abbia nuovamente riposto fiducia in me per un progetto così ambizioso. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione, vi aspettiamo numerosi in palestra”. Il club di Santa Lucia ha poi voluto condividere con i tifosi il rinnovo di Alessandra Croci (“La B1 è un grande traguardo e non vedo l’ora di ricominciare e dare il massimo”) e quello di Lola De Arcangelis che vanta un’esperienza non indifferente in Serie A.

Tante conferme, dunque, ma anche un nuovo acquisto di livello: si tratta di Domiziana Mazzoni che torna nella sua città con grande orgoglio: “Non appena è arrivata la chiamata di Lorenzo, che stimo tantissimo come persona e allenatore, ho subito detto di sì. Tornare a giocare indoor nella mia città, dopo tante stagioni fuori, è una grandissima emozione. Ringrazio la società ICS Volley Santa Lucia per l’interesse mostrato, non vedo l’ora di indossare i colori di questa società! Sarà bellissimo tornare a giocare con alcune ragazze con cui ho già condiviso tante stagioni e, al tempo stesso, non vedo l’ora di conoscere il resto della squadra, società e tifosi”. A guidare queste ragazze sarà coach De Gregoriis, meritatamente confermato dopo essere stato l’artefice della splendida promozione in B1. Le premesse per continuare a sognare, insomma, ci sono tutte.