Per l’Ics Santa Lucia l’esordio in B1 è indimenticabile: vittoria col brivido contro Valdarninsieme

Emozione, entusiasmo, frustrazione ed esultanza liberatoria. Basta mescolare sapientemente questi “ingredienti” e la “ricetta” dell’esordio in B1 dell’Ics Santa Lucia è servito. Ieri la formazione di coach De Gregoriis ha disputato il suo primo match nella terza categoria nazionale, l’incontro casalingo contro l’Unomaglia Valdarninsieme, e il risultato finale non ha tradito le attese. Il team di Fonte Nuova ha conquistato la sua prima vittoria assoluta, anche se i punti finali potevano essere di più. Va detto che iniziare questo campionato con 2 punti in classifica sarebbe stato il sogno dei tifosi più ottimisti, ma l’andamento del match interno lascia persino qualche rimpianto. Dopo due set da sogno, infatti, l’Ics ha subito il ritorno delle avversarie per poi imporsi di misura al tie-break.

Il bicchiere è ovviamente mezzo pieno e non si può che applaudire in maniera convinta a queste ragazze che hanno onorato la maglia, come avvenuto puntualmente nella scorsa stagione, quella della storica promozione. Il primo parziale è stato giocato alla pari dalle due squadre, con Santa Lucia capace di piazzare l’allungo decisivo e di contenere il recupero di Valdarninsieme fino al 25-22 che ha garantito il primo set vinto in B1. La seconda frazione di gioco non è consigliata ai cuori deboli, neanche a distanza di qualche ora dal suo svolgimento. Le ospiti si sono portate sul 21-16, lasciando intendere come il pareggio nel conto set fosse imminente, ma il team di coach De Gregoriis ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, agguantando un clamoroso 23-23 e conquistando il parziale ai vantaggi.

Il 2-0 non ha però demoralizzato le ospiti che sono migliorate in tutti i fondamentali e hanno giocato meglio nel terzo e nel quarto set (20 e 17, rispettivamente, i punti raggranellati dalle romane). Il tie-break, poi, non è stato meno emozionante e, dopo un incertissimo 8-7 per Santa Lucia al cambio campo, sono maturati tre match point per la squadra di casa. L’ultimo scatto d’orgoglio di Valdarninsieme è stato respinto dalle giocatrici dell’Ics che sono riuscite a rendere speciale una giornata storica come poche altre. Sabato prossimo la compagine affronterà la prima trasferta stagionale, per la precisione sul campo della Lucky Wind Trevi. Il tabellino del match:

ICS VOLLEY SANTA LUCIA-UNOMAGLIA VALDARNINSIEME 3-2 (25-22; 26-24; 20-25; 17-25; 15-13)

SANTA LUCIA: Gatto, Cesaroni, Cottone, Croci, Grossi, Viselli, Culiani, Sturabotti, Marini, Forte, Cherubini, Colonnelli, De Arcangelis, Mazzoni. All. De Gregoriis

VALDARNINSIEME: Pezzatini, Brogi, Gabbrielli, Auretti, Arnetoli, Miglioroni, Ori, Scardigli, Mariottini, Sabbatini, Zatini, Scialpi, Moleri. All. Lapi