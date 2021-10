Halloween amaro per l'Anguillara che cede a Genzano 3-0

Lascia l’amaro in bocca il risultato della prima gara stagionale della Volley Anguillara ai Castelli Romani, un tre a zero per i padroni di casa tanto inequivocabile quanto bugiardo. Drammi? Neanche per scherzo, è il volley, baby. Lontano da casa, e con Halloween alle porte, i Blues non si travestono da corsari ma nemmeno da fantasmi: in campo i ragazzi di Fagiani ci stanno eccome e il confronto con la corazzata genzanese, costruita per centrare la promozione in A3, è spesso su un piede di parità. Saliti sulle sponde del lago di Nemi per provare a dare continuità ai risultati e cercare di oliare sempre più le sincronie del gioco, Paris e compagni non sfigurano e tengono botta nei primi due set della gara (25-19; 25-22), arrivando nella seconda frazione sul parziale di 22 pari, tanto da annusare l’aria di un pareggio che avrebbe probabilmente scritto un’altra storia. Come detto in precedenza, però, non è proprio il caso di buttare il bimbo con l’acqua sporca: ieri, finalmente, si è rivisto in campo Marco Piscopo, il cui apporto sarà fondamentale durante la stagione; trovarsi in quinta posizione, con due vittorie in cascina più che convincenti e l’occasione di potersi riscattare sabato prossimo al cospetto di un Marino Volley in evidente affanno, con la chance di presentarsi poi allo scontro contro la Sacs TeamVolley Napoli come ad un pranzo di gala, è uno scenario più che soddisfacente e che induce all’ottimismo. Gli obiettivi della squadra e della società sono sempre stati chiari: rinsaldare una tradizione e un blasone di cui Anguillara Volley può fregiarsi, plasmare nuovi talenti grazie all’esperienza di atleti dal curriculum indiscusso, promuovere una cultura dello sport e della partecipazione, capaci di consolidare le radici di una comunità appassionata come quella anguillarina.